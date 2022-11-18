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В Европарламенте согласовали резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма. Ее рассмотрят 23 ноября

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Европарламент может признать Россию страной спонсором терроризма уже на следующей неделе
Европарламент может признать Россию страной – спонсором терроризма уже на следующей неделе
Фото: ЕРА

Депутаты Европарламента 23 ноября рассмотрят резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ЕП 17 ноября.

"В ходе войны против Украины российские военные усилили удары по гражданским объектам, включая энергетическую инфраструктуру, больницы, медицинские учреждения, школы и убежища, нарушая при этом международное право и международное гуманитарное право. Объявив Россию государственным спонсором терроризма, евродепутаты хотят подготовить почву для того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин и его правительство понесли ответственность за эти преступления перед международным трибуналом", – говорится в релизе. 

Дебаты по резолюции состоялись в ходе октябрьской пленарной сессии, уточнили авторы сообщения. 

Евродепутаты уже согласовали текст резолюции, проинформировал в Twitter депутат от Европейской народной партии (ЕНП), представитель Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, переговоры длились около четырех часов. 

"Основная фраза звучит следующим образом: "Европейский парламент [...] признает Россию государством – спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма", – написал он. 

Группа ЕНП заявляла, что поддержит такую резолюцию.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.

Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, терроризм, Европарламент, террористы, резолюция, Европа, Андрюс Кубилюс, война России против Украины, трибунал
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