В Европарламенте согласовали резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма. Ее рассмотрят 23 ноября

Европарламент может признать Россию страной – спонсором терроризма уже на следующей неделе Фото: ЕРА

"В ходе войны против Украины российские военные усилили удары по гражданским объектам, включая энергетическую инфраструктуру, больницы, медицинские учреждения, школы и убежища, нарушая при этом международное право и международное гуманитарное право. Объявив Россию государственным спонсором терроризма, евродепутаты хотят подготовить почву для того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин и его правительство понесли ответственность за эти преступления перед международным трибуналом", – говорится в релизе.

Дебаты по резолюции состоялись в ходе октябрьской пленарной сессии, уточнили авторы сообщения.

Евродепутаты уже согласовали текст резолюции, проинформировал в Twitter депутат от Европейской народной партии (ЕНП), представитель Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, переговоры длились около четырех часов.

"Основная фраза звучит следующим образом: "Европейский парламент [...] признает Россию государством – спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма", – написал он.

Группа ЕНП заявляла, что поддержит такую резолюцию.

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