В Европарламенте согласовали резолюцию о признании РФ страной – спонсором терроризма. Ее рассмотрят 23 ноября

"В ходе войны против Украины российские военные усилили удары по гражданским объектам, включая энергетическую инфраструктуру, больницы, медицинские учреждения, школы и убежища, нарушая при этом международное право и международное гуманитарное право. Объявив Россию государственным спонсором терроризма, евродепутаты хотят подготовить почву для того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин и его правительство понесли ответственность за эти преступления перед международным трибуналом", – говорится в релизе.
Дебаты по резолюции состоялись в ходе октябрьской пленарной сессии, уточнили авторы сообщения.
Евродепутаты уже согласовали текст резолюции, проинформировал в Twitter депутат от Европейской народной партии (ЕНП), представитель Литвы Андрюс Кубилюс.
По его словам, переговоры длились около четырех часов.
"Основная фраза звучит следующим образом: "Европейский парламент [...] признает Россию государством – спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма", – написал он.
Группа ЕНП заявляла, что поддержит такую резолюцию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.
Так, 28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. 14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в связи с серьезными нарушениями международного права со стороны РФ рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".
18 октября парламент Эстонии (Рийгикогу) принял заявление, которым осудил попытки РФ аннексировать оккупированные территории Украины и объявил Россию государством – спонсором терроризма.
Сенат Польши 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти РФ террористическим режимом.