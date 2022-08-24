В Германию прибыл первый поезд с украинским зерном, едут еще три

Немецкий поезд, состоящий из 21 вагона, находился в пути "от пяти до восьми дней", доставкой занималась компания DB Cargo. За этим составом идет еще три.

Кукурузу прошлогоднего урожая вывезли из Западной Украины, при этом на границе с Польшей ее пришлось перегрузить, сообщает телеканал.

Любиг отметил, что кукуруза "производит хорошее впечатление".

Куда пойдет дальше украинское зерно – пока не озвучивается.