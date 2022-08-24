В Германию прибыл первый поезд с украинским зерном, едут еще три

Немецкий поезд, состоящий из 21 вагона, находился в пути "от пяти до восьми дней", доставкой занималась компания DB Cargo. За этим составом идет еще три.
Кукурузу прошлогоднего урожая вывезли из Западной Украины, при этом на границе с Польшей ее пришлось перегрузить, сообщает телеканал.
Любиг отметил, что кукуруза "производит хорошее впечатление".
Куда пойдет дальше украинское зерно – пока не озвучивается.
В июле стало известно, что немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) готовится транспортировать украинское зерно в порты Германии для последующей транспортировки в другие страны. Reuters писало, что грузы будут доставляться в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке. Агентство сообщало, что большая часть грузов пойдет через Румынию.
После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
20 августа Мининфраструктуры Украины сообщило, что в рамках инициативы по безопасной транспортировке агропродукции из портов Украины уже вышло 27 судов с 670 тыс. тонн агропродукции.