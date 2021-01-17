В Капитолий США пытался прорваться вооруженный мужчина. У него был с собой пистолет Glock и более 500 патронов

Полиция изъяла у мужчины пистолет, патроны для дробовика и магазин для пистолета. Его арестовали за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.

Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию здания Конгресса США, сообщил телеканал CNN 16 января со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный из штата Вирджиния припарковал свой пикап у пропускного пункта к северу от Капитолия. Полицейским он предъявил недействительный пропуск. Когда его спросили о наличии оружия, мужчина ответил, что у него есть полуавтоматический пистолет Glock. Собеседник канала в полиции сказал, что в пистолете было 17 патронов.

Полиция изъяла у него пистолет и 509 патронов, а также патроны для дробовика и магазин для пистолета. В итоге мужчину арестовали за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов.