В Петербурге сняли с поезда главу штаба Навального. Она ехала встречать политика

Ирину Фатьянову, координатора штаба российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня возвращается из Германии в Россию, и активиста Илью Гантварга задержали в Санкт-Петербурге на вокзале.

Фатьянова: Протоколы не составляли, ничего не вменяли, взяли объяснение по жалобе неизвестного гражданина Фото: Фатьянова Ирина / Twitter

Координатора штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ирину Фатьянову сняли с поезда и задержали, когда она с активистом Ильей Гантваргом ехала в Москву встречать политика. Об этом она написала в Twitter 16 января.

"На основании заявления "некоего гражданина" снимают с поезда, якобы готовятся провокации в Москве", – написала она.

Без всяких оснований нас с @gantvargi, на основании заявления «некого гражданина», снимают с поезда, якобы готовятся провокации в Москве. 4 человека. pic.twitter.com/gwIhkOVTho — Фатьянова Ирина (@irmachinsky) January 16, 2021

Фатьянова и Гантварг провели в отделе полиции три часа, потом их отпустили, сообщила глава штаба в Twitter.

"Протоколы не составляли, ничего не вменяли, взяли объяснение по жалобе неизвестного гражданина, с которой не ознакомили. Интересно, что за гражданин жалуется и снимает с поездов?" – отметила Фатьянова.

Без 5 минут до 3-х полноценных часов в отделе отпустили. Протоколы не составляли, ничего не вменяли, взяли объяснение по жалобе неизвестного гражданина в КУСП, с которой не ознакомили. Интересно, что за гражданин жалуется и снимает с поездов? pic.twitter.com/x9dnHDAHRn — Фатьянова Ирина (@irmachinsky) January 16, 2021

17 января глава штаба написала, что она в Москве.

"В последний момент купленный билет, в последние минуты в вагон. Зашла в поезд, а проводница говорит, что билета нет в системе, не оплачен. Нужно вызывать начальника поезда – и в рацию говорит: "Подойдите, тут пассажир из черного списка". Но я в Москве, ура", – написала Фатьянова.

Друзья, я в Москве. В последний момент купленный билет, в последние минуты в вагон. Зашла в поезд, а проводница говорит, что билета нет в системе, не оплачен. Нужно вызывать начальника поезда и в рацию говорит: «Подойдите, тут пассажир из чёрного списка». Но я в Москве, ура * pic.twitter.com/X0SEWZn8Gy — Фатьянова Ирина (@irmachinsky) January 17, 2021

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково. Он уже сел на борт самолета. Согласно онлайн-табло аэропорта, лайнер, на котором прилетит оппозиционер, приземлится в Москве в 18.40 по киевскому времени.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.