В Вашингтоне открыли памятник Сковороде

Памятник открыли в день 300-летия со дня рождения Сковороды, он установлен возле Украинского дома.
Американский скульптор Марк Роудс создал этот памятник в 1992 году по заказу украинской общины в Вашингтоне, сообщила посол.
"Марк увлекся идеями Сковороды, искал информацию повсюду и сегодня проматывает творческий путь нашего философа через свое искусство. Долгое время памятник, как и сам Григорий Сковорода, путешествовал в поисках своего места и сегодня нашел его в Украинском доме. Символично, что Григорий Савич смотрит в сторону Украины из Вашингтона. И хотя россияне разрушили Музей Сковороды в Харьковской области, им все равно не удастся разрушить ни Украину, ни память о выдающемся украинском философе, жизнь и произведения которого с ХVIII века являются свидетельством нашей самости, нашей правдивой истории и нашей главной национальной черты – безграничности любви к свободе/воле и готовности бороться за нее", – рассказала Маркарова.
Вчера мероприятия по случаю 300-летия со дня рождения Сковороды прошли по всей Украине, рассказывал президент Владимир Зеленский.
Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог. Он родился 22 ноября (по старому стилю) 1722 года в Чернухах нынешней Полтавской области, скончался 29 октября 1794 года.
В ночь на 7 мая 2022 года музей Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области был поражен прямым ракетным ударом, в результате пожара поместье XVIII века сгорело, пострадал человек. В Минкульте сообщили, что коллекцию музея удалось сохранить, ее ранее перевезли в другое место. Музей перед войной был отреставрирован – там готовились к 300-летию со дня рождения философа.
Минобороны РФ после удара заявило, что "поражены пункты управления в районе Сковородниково".
Ночью 6 июля оккупанты с территории РФ нанесли ракетные удары по трем районам Харькова и, в частности, разбомбили главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды. Погиб сторож вуза, пострадали научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет в главном корпусе, взрывной волной задеты и другие корпуса.
Поначалу считали, что разрушен и памятник Сковороде авторства скульптора Сейфаддина Гурбанова. Но позднее памятник нашли под завалами. Скульптуру увезли в более безопасное место.