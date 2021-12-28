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Встреча с Путиным и участие в саммите глав СНГ. Лукашенко поехал в Россию

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На 29 декабря запланирована встреча Лукашенко с Путиным
На 29 декабря запланирована встреча Лукашенко с Путиным
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря прибыл с визитом в Россию, сообщило информагентство "БЕЛТА".

Сегодня в Санкт-Петербурге он примет участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ, где обсудят дальнейшее сотрудничество в рамках Содружества.

На 29 декабря запланирована встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным "БЕЛТА", они обсудят вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. 

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.

4 ноября Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, проведенного в режиме видеоконференции, подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ двух стран.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург, СНГ, саммит
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