"За циничные комментарии о погибших российских десантниках". В Беларуси задержали 11 человек

"ГУБОПиК МВД установлены более 50 человек, которые в мессенджерах и соцсетях разместили кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с гибелью на учениях в Беларуси десантников из РФ. 11 человек задержаны и помещены в изолятор временного содержания", – сказано в сообщении.
Отмечается, что "все, кто решил надругаться над трагедией, признаны подозреваемыми по ст. 130 УК Республики Беларусь – за разжигание социальной вражды и розни".
Белорусская милиция утверждает, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских Telegram-каналов.
"В большей части это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые. Некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания", – отмечают в МВД.
С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).
По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.
Силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Кроме того, в августе 2021 года Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.