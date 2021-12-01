"За циничные комментарии о погибших российских десантниках". В Беларуси задержали 11 человек

По словам МВД Беларуси, комментаторы писали "кощунственные и оскорбительные высказывания о погибших на учениях российских десантниках" Фото: depositphotos.com

"ГУБОПиК МВД установлены более 50 человек, которые в мессенджерах и соцсетях разместили кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с гибелью на учениях в Беларуси десантников из РФ. 11 человек задержаны и помещены в изолятор временного содержания", – сказано в сообщении.

Отмечается, что "все, кто решил надругаться над трагедией, признаны подозреваемыми по ст. 130 УК Республики Беларусь – за разжигание социальной вражды и розни".

Белорусская милиция утверждает, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских Telegram-каналов.

"В большей части это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые. Некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания", – отмечают в МВД.