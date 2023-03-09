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09 марта, 2023
 
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"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою младшую дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге

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Саакашвили впервые сообщил о том, что у него есть дочь от грузинской певицы, в декабре 2021 года
Саакашвили впервые сообщил о том, что у него есть дочь от грузинской певицы, в декабре 2021 года
Фото: ЕРА (архив 2021 год)

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили 9 марта опубликовал в Facebook фото своей младшей дочери Элис-Марии Саакашвили и ее матери, грузинской певицы Софо Нижарадзе.

"Мои две самые большие радости на митинге", – подписал он фото.

Саакашвили впервые сообщил о том, что у него есть дочь от грузинской певицы, в декабре 2021 года. Известно, что артистка родила летом 2020 года.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid0nJGkcDHcZ1XM5R5GUDF56qwY4gH3q6A5iXzrwG8Zi7TDh4q3AsmKcRRv5VpH7uq3l

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство.

В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Хачапуридзе сообщил, что за время заключения у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. Саакашвили утверждает, что во время ареста он был отравлен. В организме политика нашли следы висмута, бария, ртути и мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Польша тоже высказывала готовность принять его на лечение.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Грузия, протесты, Михаил Саакашвили, митинг, дети, семья
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