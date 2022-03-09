"Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами". Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев обратились к украинским медикам и военным

"У нас уникальные люди, у нас невероятные Вооруженные силы, на которые мы надеемся, которым мы бесконечно благодарны. Сейчас мое сердце после страшных новостей – в моем родном крае, где я родилась и где страдают люди от шантажа, угроз, от непредоставления гуманитарных коридоров. Это невозможно прокомментировать, и это происходит в наше время. Но мы верим нашим военным. Мы с вами – сердцем, душой. Мы в Украине", – сказала Наталья Сумская.

Ее супруг Хостикоев присоединился к словам жены, выразив благодарность медикам.

"Они, несмотря на физическую и психологическую нагрузку, выполняют свой долг, оказывая помощь населению и спасая наших воинов-героев, сами являясь героями. Мы любим вас, мы гордимся вами. Мы с вами. Мы в Украине. Слава Україні!" – добавил он.