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11 ноября, 2022
 
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Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert

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Алла Пугачева не пропускает в Израиле концертов российских артистов
Алла Пугачева не пропускает в Израиле концертов российских артистов
Фото: alla_orfey / Instagram

Переехавшая недавно в Израиль певица Алла Пугачева по вечерам дома не сидит. Она посетила концерт российской звезды, певицы Zivert, которая в 2020-м выступала в аннексированном Крыму и после этого отменила все гастроли в Украине. О концерте примадонна рассказала 11 ноября на своей странице в Instagram.

"Красивая, талантливая и умная певица Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. Браво", – написала она.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, шоу-бизнес, концерт, Тель-Авив, Zivert
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