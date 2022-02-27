"Путин не просто сука, а испуганный и бессмысленный". Бегдебер призвал граждан РФ остановить войну против Украины

"Дорогие украинцы! Еще три дня назад я думал, что Зеленский – клоун, но теперь я знаю, что у него самые большие яйца во Вселенной. И Владимир Путин не просто сука, а испуганный и бессмысленный. У него очень-очень маленький пенис, совсем крохотный член. И мне стыдно за мое правительство, мою страну трусов, не пришедших помогать вам немедленно. Мне, правда, очень стыдно. И я думаю, что все западные правительства должны помочь вам так быстро, насколько это возможно. Уже в этот вечер. Хочу, чтобы мы пришли прямо сейчас", – высказался писатель.
Бегбедер отдельно обратился к гражданам России, призвав их не молчать, а останавливать войну, которую развязал их президент Владимир Путин против Украины.
"Всем моим русским читателям и друзьям: пожалуйста, прямо сейчас – сопротивляйтесь! Остановите этого безумного диктатора. Вы не можете хранить молчание. Вам сейчас это не позволено – хранить молчание!" – заявил он в ролике.
Также в своем видеообращении Бегдебер назвал украинский народ европейцами и подчеркнул его отважность.
"Хочу сказать моим украинским друзьям, что я люблю вас. Вы отважные люди и заслуживаете быть абсолютно свободными. Потому что вы европейцы, вы часть Европы. Вы – часть НАТО. Если бы я мог решать, вы бы были нашей частью, Вы наши братья", – сказал писатель.
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Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.
По состоянию на утро 27 февраля российские военные потеряли: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО, личный состав – ориентировочно 4300.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.