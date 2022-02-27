"Путин не просто сука, а испуганный и бессмысленный". Бегдебер призвал граждан РФ остановить войну против Украины

Бегдебер: Хочу сказать моим украинским друзьям, что я люблю вас. Вы отважные люди и заслуживаете быть абсолютно свободными Фото: EPA

"Дорогие украинцы! Еще три дня назад я думал, что Зеленский – клоун, но теперь я знаю, что у него самые большие яйца во Вселенной. И Владимир Путин не просто сука, а испуганный и бессмысленный. У него очень-очень маленький пенис, совсем крохотный член. И мне стыдно за мое правительство, мою страну трусов, не пришедших помогать вам немедленно. Мне, правда, очень стыдно. И я думаю, что все западные правительства должны помочь вам так быстро, насколько это возможно. Уже в этот вечер. Хочу, чтобы мы пришли прямо сейчас", – высказался писатель.

Бегбедер отдельно обратился к гражданам России, призвав их не молчать, а останавливать войну, которую развязал их президент Владимир Путин против Украины.

"Всем моим русским читателям и друзьям: пожалуйста, прямо сейчас – сопротивляйтесь! Остановите этого безумного диктатора. Вы не можете хранить молчание. Вам сейчас это не позволено – хранить молчание!" – заявил он в ролике.

Также в своем видеообращении Бегдебер назвал украинский народ европейцами и подчеркнул его отважность.

"Хочу сказать моим украинским друзьям, что я люблю вас. Вы отважные люди и заслуживаете быть абсолютно свободными. Потому что вы европейцы, вы часть Европы. Вы – часть НАТО. Если бы я мог решать, вы бы были нашей частью, Вы наши братья", – сказал писатель.