"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"

Обращаясь к аудитории, он назвал нападение России на суверенную Украину "священной спецоперацией".
"Сейчас идет спасение всего человечества. У тех, кто там воюет сейчас, у всех есть иконки, молитвенники, там есть капелланы. Мы воюем за то, чтобы семья – это была мама, папа и дети, а не дядя и дядя и непонятно кто. Против нас воюют силы тьмы и не надо относится к этому как к каким-то сказкам", – сказал пропагандист.
Певцов также упомянул в своей речи тех, кто после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, выехал из РФ.
"Передайте своим родным низкий поклон от меня лично. Меня знает огромное количество людей. И мне бы очень хотелось, чтобы вы встретились, вернувшись, с теми уродами, которые показали свои задницы и торчат сейчас в Казахстане, Грузии, Армении", – заявил Певцов.
Российский портал Romb в Facebook обратил внимание на то, что речь Певцова "мобилизованных не очень воодушевила".
"Интересно, когда на болотах сменят фюрера и вся камарилья скажет, что "это не мы, это все он", куда будут съ...ебываться такие культурные сливные бачки, как Певцов", – отреагировали в сети.
Цікаво, коли на болотах змінять фюрера і вся камарилья скаже, шо "єто не ми, ето всьо он". Куди будуть зйобуватися такі культурні зливні бачкі, як Машков, Газманов, Певцов.— Sergiy Semir (@SergiySemir) October 1, 2022
"Пид...р этот Певцов, но, радует то, что его и таких, как он, песенка спета. Это уже агония", – прокомментировали выступление пропагандиста.
Пидрр этот певцов, но, радует то, что его и таких как он, песенка спета. Это уже агония.— Edgar Pro (@EdgarPr95212864) October 1, 2022
"Певцов в дорогущем итальянском пиджаке внушает нищим призывникам, что необходимо всем идти на войну, иначе придут геи-сатанисты и трахнут их в жопу", – прокомментировал слова Певцова в Facebook пользователь Вячеслав Пащенко.
"Путинская проститутка, мразь редкая", – коротко прокомментировали в сети речь Певцова.
Певцов -путинская проститутка, мразь мерзкая .— Лора (@US9kXVymLPFxbU8) October 1, 2022
Певцов поддержал российскую агрессию против Украины, с первых дней полномасштабного вторжения принимая участие в пропагандистских концертах. Он внесен в базу украинского сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), а также находится в базе сайта "Миротворец".
Украинско-российский продюсер Александр Роднянский, комментируя позицию Пескова, назвал его "примером незамутненного идиотизма". "Такой классический, медицинский. Можно показывать в медицинском студентам. Вот идиот просто, – заявил продюсер. – Собственно, это было известно для тех, кто работает в кино. Но, бывает, у артистов, знаете, случается", – сказал Роднянский.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.