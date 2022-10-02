"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"

Обращаясь к аудитории, он назвал нападение России на суверенную Украину "священной спецоперацией".

"Сейчас идет спасение всего человечества. У тех, кто там воюет сейчас, у всех есть иконки, молитвенники, там есть капелланы. Мы воюем за то, чтобы семья – это была мама, папа и дети, а не дядя и дядя и непонятно кто. Против нас воюют силы тьмы и не надо относится к этому как к каким-то сказкам", – сказал пропагандист.

Певцов также упомянул в своей речи тех, кто после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, выехал из РФ.

"Передайте своим родным низкий поклон от меня лично. Меня знает огромное количество людей. И мне бы очень хотелось, чтобы вы встретились, вернувшись, с теми уродами, которые показали свои задницы и торчат сейчас в Казахстане, Грузии, Армении", – заявил Певцов.

Российский портал Romb в Facebook обратил внимание на то, что речь Певцова "мобилизованных не очень воодушевила".

"Интересно, когда на болотах сменят фюрера и вся камарилья скажет, что "это не мы, это все он", куда будут съ...ебываться такие культурные сливные бачки, как Певцов", – отреагировали в сети.

Цікаво, коли на болотах змінять фюрера і вся камарилья скаже, шо "єто не ми, ето всьо он". Куди будуть зйобуватися такі культурні зливні бачкі, як Машков, Газманов, Певцов. — Sergiy Semir (@SergiySemir) October 1, 2022

"Пид...р этот Певцов, но, радует то, что его и таких, как он, песенка спета. Это уже агония", – прокомментировали выступление пропагандиста.

Пидрр этот певцов, но, радует то, что его и таких как он, песенка спета. Это уже агония. — Edgar Pro (@EdgarPr95212864) October 1, 2022

"Певцов в дорогущем итальянском пиджаке внушает нищим призывникам, что необходимо всем идти на войну, иначе придут геи-сатанисты и трахнут их в жопу", – прокомментировал слова Певцова в Facebook пользователь Вячеслав Пащенко.





"Путинская проститутка, мразь редкая", – коротко прокомментировали в сети речь Певцова.