Бульвар Шоубиз
 
02 октября, 2022
 
Новости

"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Певцов поддержал российскую агрессию против Украины, с первых дней полномасштабного вторжения принимая участие в пропагандистских концертах.
Певцов поддержал российскую агрессию против Украины, с первых дней полномасштабного вторжения принимая участие в пропагандистских концертах.
Фото: Дмитрий Певцов / Facebook

Поддержавший нападение РФ на Украину российский артист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов 28 сентября выступил перед мобилизованным народонаселением РФ в одном из призывных пунктов в Москве. Видео своего выступления он разместил на своем канале в YouTube.

Обращаясь к аудитории, он назвал нападение России на суверенную Украину "священной спецоперацией".

"Сейчас идет спасение всего человечества.  У тех, кто там воюет сейчас, у всех есть иконки, молитвенники, там есть капелланы. Мы воюем за то, чтобы семья  это была мама, папа и дети, а не дядя и дядя и непонятно кто. Против нас воюют силы тьмы и не надо относится к этому как к каким-то сказкам", – сказал пропагандист.

Певцов также упомянул в своей речи тех, кто после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, выехал из РФ.

"Передайте своим родным низкий поклон от меня лично. Меня знает огромное количество людей. И мне бы очень хотелось, чтобы вы встретились, вернувшись,  с теми уродами, которые показали свои задницы и торчат сейчас в Казахстане, Грузии, Армении", – заявил Певцов.

Российский портал Romb в Facebook обратил внимание на то, что речь Певцова "мобилизованных не очень воодушевила".

https://www.facebook.com/rombstory/videos/425679566302846/

"Интересно, когда на болотах сменят фюрера и вся камарилья скажет, что "это не мы, это все он", куда будут съ...ебываться такие культурные сливные бачки, как Певцов", – отреагировали в сети.

"Пид...р этот Певцов, но, радует то, что его и таких, как он, песенка спета. Это уже агония", – прокомментировали выступление пропагандиста.

"Певцов в дорогущем итальянском пиджаке внушает нищим призывникам, что необходимо всем идти на войну, иначе придут геи-сатанисты и трахнут их в жопу",  прокомментировал слова Певцова в Facebook пользователь Вячеслав Пащенко.

https://www.facebook.com/vyacheslav.paschenko/videos/798006304573750/


"Путинская проститутка, мразь редкая",   коротко прокомментировали в сети речь Певцова.

Контекст:

Певцов поддержал российскую агрессию против Украины, с первых дней полномасштабного вторжения принимая участие в пропагандистских концертах. Он внесен в базу украинского сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), а также находится в базе сайта "Миротворец".

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский, комментируя позицию Пескова, назвал его "примером незамутненного идиотизма". "Такой классический, медицинский. Можно показывать в медицинском студентам. Вот идиот просто, – заявил продюсер. – Собственно, это было известно для тех, кто работает в кино. Но, бывает, у артистов, знаете, случается", – сказал Роднянский.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

После объявления Путиным мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: мобилизация, война России против Украины, Дмитрий Певцов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
Алеся БАЦМАН
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу"
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 