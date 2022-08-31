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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин, удары по Крыму, Золотов вместо Шойгу, Арестович, смерть Горбачева. Интервью Гордона с Невзоровым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским телеведущим и публицистом Александром Невзоровым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Невзоров говорил о:

  • состоянии российской армии;
  • контрнаступлении украинской армии на юге и освобождении Херсона;
  • изгнании российских оккупантов из Украины;
  • президенте РФ Владимире Путине и его окружении, состоящем из предателей; 
  • замене министра обороны РФ Сергея Шойгу на Виктора Золотова, который сейчас руководит Росгвардией;
  • антипутинском российском фронте; 
  • советнике Офиса президента Украины Алексее Арестовиче; 
  • смерти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева
  • изменении названия России;
  • трехчасовой ностальгии по РФ;
  • жизни в эмиграции и желании получить израильский паспорт.

"России придется подобрать другое название. Теперь это имя убийцы, насилия и военного позора", – сказал во время интервью публицист. 

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 90-х вел авторские программы на ОРТ.

Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.

В начале июня стало известно, что Невзоров и его супруга подали документы на получение украинского гражданства. По одним данным, они его уже получили, по другим – пока нет.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, Михаил Горбачев, Сергей Шойгу, армия РФ, Алексей Арестович, война России против Украины, Виктор Золотов, деоккупация, контрнаступление
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