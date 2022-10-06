Путин ушел в астрал, Кадыров и Пригожин захватят власть, преемник Путина, Патрушев, тюрьма. Интервью Гордона с Гозманом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Гозман говорил об:

аресте в России и о том, почему решил покинуть страну;

президенте РФ Владимире Путине и о том, что он "загоняет весь мир в тупик";

причинах войны России против Украины и о том, чем она закончится;

российских пропагандистах;

главе Чечни Рамзане Кадырове и связанном с частной военной компанией "Вагнер" российском бизнесмене Евгении Пригожине и их критике военного руководства России;

секретаре Совета безопасности России Николае Патрушеве;

преемнике Путина и распаде России.

"Путин отойдет от власти, ждать уже недолго – все зависит от фронта", – сказал во время интервью политик.

Гозман родился в 1950 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1976 году окончил факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат психологических наук.

В 1989 году Гозман принимал участие в создании первой в России Ассоциации психологов-практиков и был ее первым президентом.

После получения образования преподавал в МГУ, затем – в США. Был профессором психологии и русских исследований в Колледже Дикинсона (штат Пенсильвания), позднее – сотрудником Международного научного центра имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

С 1990-х занимается политической деятельностью. Был советником руководителя администрации президента России Анатолия Чубайса и первого заместителя премьер-министра Егора Гайдара.

Гозман в 1999–2008 годах был сопредседателем общероссийского общественного движения "Союз правых сил", в 2008–2011 годах – сопредседателем партии "Правое дело".

В 2014 году осудил аннексию Крыма и начало российской агрессии на Донбассе. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году выступил против войны.

В мае Гозмана внесли в реестр "иностранных агентов" в РФ. В июле стало известно, что в отношении политика возбуждено уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (у него есть израильский паспорт).

В августе – сентябре оппозиционера дважды арестовывали за посты в соцсетях. После выхода из изолятора в конце сентября он покинул Россию.