Путин ушел в астрал, Кадыров и Пригожин захватят власть, преемник Путина, Патрушев, тюрьма. Интервью Гордона с Гозманом. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Гозман говорил об:
"Путин отойдет от власти, ждать уже недолго – все зависит от фронта", – сказал во время интервью политик.
Гозман родился в 1950 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1976 году окончил факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат психологических наук.
В 1989 году Гозман принимал участие в создании первой в России Ассоциации психологов-практиков и был ее первым президентом.
После получения образования преподавал в МГУ, затем – в США. Был профессором психологии и русских исследований в Колледже Дикинсона (штат Пенсильвания), позднее – сотрудником Международного научного центра имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.
С 1990-х занимается политической деятельностью. Был советником руководителя администрации президента России Анатолия Чубайса и первого заместителя премьер-министра Егора Гайдара.
Гозман в 1999–2008 годах был сопредседателем общероссийского общественного движения "Союз правых сил", в 2008–2011 годах – сопредседателем партии "Правое дело".
В 2014 году осудил аннексию Крыма и начало российской агрессии на Донбассе. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году выступил против войны.
В мае Гозмана внесли в реестр "иностранных агентов" в РФ. В июле стало известно, что в отношении политика возбуждено уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (у него есть израильский паспорт).
В августе – сентябре оппозиционера дважды арестовывали за посты в соцсетях. После выхода из изолятора в конце сентября он покинул Россию.