Токаев "измазал физиономию Путина калом", Кириенко на троне Путина, разлом России неизбежен. Интервью Гордона с Невзоровым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Невзоров говорил о потерях России в войне против Украины, о роли частных военных компаний в этой войне и о том, что без них украинская армия "уже была бы за Ярославлем", о том, когда Израиль окончательно может стать на сторону Украины, о том, почему считает президента РФ Владимира Путина "самой позорной фигурой в истории человечества", о том, как первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко мечтает заменить Путина, а также о российском музыканте Сергее Шнурове, который написал о нем пропагандистскую песню, президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве, распаде России и украинском паспорте.

Невзоров родился в 1958 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). По разным данным, учился в Московской духовной семинарии, Литературном университете имени А.М. Горького, Ленинградском государственном университете, но ни один вуз не окончил. До журналистики был послушником в монастыре, пел в церковном хоре, работал хранителем в музее, каскадером, грузчиком, санитаром в больнице. На телевидение пришел в 1983 году, а стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал").

В 90-х вел авторские программы на ОРТ, снял два фильма (документальный и художественный) о Первой чеченской войне, выпустил книгу о современной российской политике "Поле чести". Четырежды становился депутатом Государственной думы (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики.

Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил в Украине и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В РФ его объявили в розыск.

В начале июня стало известно, что Невзоров и его супруга подали документы на получение украинского гражданства. По одним данным, они его уже получили, по другим – пока нет.