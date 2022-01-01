Россия намерена создать новый военный полигон в Крыму

В релизе, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства 31 декабря, сказано, что РФ будет проводить в течение года учения для воздушно-десантных войск,. Их в минобороны называют "основой сил быстрого реагирования" российской армии.
"Продолжиться наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в республике Крым", – сказано в релизе.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях. В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главной угрозой для оккупированного полуострова является российская милитаризация. Милитаризация Крыма осуждается в декларации саммита Крымской платформы, которая была принята 23 августа.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.
24 января украинская разведка сообщала, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.
"Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (сейчас он возглавляет Минобороны Украины).
Генассамблея ООН на заседании 9 декабря 2021 года в Нью-Йорке приняла резолюцию "Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой "упорно призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины".