Россия намерена создать новый военный полигон в Крыму

В релизе, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства 31 декабря, сказано, что РФ будет проводить в течение года учения для воздушно-десантных войск,. Их в минобороны называют "основой сил быстрого реагирования" российской армии.

"Продолжиться наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в республике Крым", – сказано в релизе.