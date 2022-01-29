Россия незаконно задержала двух украинских рыбаков в Черном море – Денисова

На судне отказал двигатель и его прибило к оккупированному Крыму, рыбаков задержали российские пограничники Фото: Людмила Денiсова / Telegram

Она рассказала, что два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническ Херсонской области и домой не вернулись.

"По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники", – говорится в сообщении.

Полиция Херсонской области начала уголовное производство по статье "насильственное исчезновение" (ч. 1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины).

Украинский омбудсмен подчеркнула, что задержание рыбаков противоречит всем международным нормам права, и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по освобождению незаконно задержанных украинцев.

"Мы делаем все возможное для защиты прав украинских рыбаков и верим в их скорейшее возвращение домой", – добавила Денисова.