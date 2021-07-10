"Голосеевский" стрелок знал, что стреляет в полицейского – советник Авакова

Об этом Мартыненко заявил в эфире канала "Украина 24".

9 июля СМИ опубликовали видео, на котором видно, что полицейский закрывал дверной глазок, когда неизвестный болгаркой срезал замок. В то время раздался выстрел, в результате которого пострадал полицейский. Мартыненко говорил в суде, что "был вынужден защищать свою жену и свое жилище с помощью оружия во время попытки срезать петли" на дверях. Он подчеркивал, что полицейские не показали удостоверений.

Мартыненко в эфире "Украина 24" спросили, может ли человек использовать зарегистрированное оружие, когда к нему в квартиру пытаются попасть неизвестные.

"Посягательство на жилье в данном случае полицейским могло быть? Нет, не могло. Ситуация была конфликтная, до того могло происходить что угодно. Мы говорим с того момента, когда туда приехали полицейские, представились через дверь, начали вести с мужчиной в квартире переговоры, когда был выстрел в сторону полицейских. Я настаиваю на том, что он знал, что там полицейский", – ответил он.