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На выставке уничтоженной российской техники в Киеве трое мужчин "ради наживы" срезали медные кабели – полиция

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У мужчин нашли пакет со срезанными с обгорелой техники кабелями
У мужчин нашли пакет со срезанными с обгорелой техники кабелями
Фото: Патрульна поліція Києва / Telegram

В Киеве правоохранители поймали троих мужчин, срезавших медные кабели с уничтоженной российской техники, стоящей на выставке в центре столицы. Об этом 9 июля сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.

"На днях полицейские получили ориентировку про кражу на Михайловской площади. В сообщении речь шла о трех мужчинах, которые подозрительно вели себя рядом с экспонатами военной техники", – говорится в сообщении.

Инспекторы, прибывшие по вызову, увидели похожих по описанию мужчин в возрасте от 23 до 36 лет и начали проверять их.

"Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у граждан пакет, в котором находились медные кабели. Мужчины признались, что срезали их с экспонатов для наживы", – сообщили в полиции.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу по установлению обстоятельств.

Контекст:

В мае на Михайловской площади в Киеве открыли выставку разбитой российской техники. Она напоминает о продолжающейся войне и одновременно является "свидетельством, что так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать", говорил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

В конце июня выставку уничтоженной в Украине российской техники открыли также в Варшаве. Ее планируют привезти и в другие европейские столицы

Теги: Киев, полиция, кража, выставка, военная техника, патрульная полиция
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