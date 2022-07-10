На выставке уничтоженной российской техники в Киеве трое мужчин "ради наживы" срезали медные кабели – полиция

"На днях полицейские получили ориентировку про кражу на Михайловской площади. В сообщении речь шла о трех мужчинах, которые подозрительно вели себя рядом с экспонатами военной техники", – говорится в сообщении.
Инспекторы, прибывшие по вызову, увидели похожих по описанию мужчин в возрасте от 23 до 36 лет и начали проверять их.
"Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у граждан пакет, в котором находились медные кабели. Мужчины признались, что срезали их с экспонатов для наживы", – сообщили в полиции.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу по установлению обстоятельств.
В мае на Михайловской площади в Киеве открыли выставку разбитой российской техники. Она напоминает о продолжающейся войне и одновременно является "свидетельством, что так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать", говорил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
В конце июня выставку уничтоженной в Украине российской техники открыли также в Варшаве. Ее планируют привезти и в другие европейские столицы.