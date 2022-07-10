На выставке уничтоженной российской техники в Киеве трое мужчин "ради наживы" срезали медные кабели – полиция

У мужчин нашли пакет со срезанными с обгорелой техники кабелями Фото: Патрульна поліція Києва / Telegram

"На днях полицейские получили ориентировку про кражу на Михайловской площади. В сообщении речь шла о трех мужчинах, которые подозрительно вели себя рядом с экспонатами военной техники", – говорится в сообщении.

Инспекторы, прибывшие по вызову, увидели похожих по описанию мужчин в возрасте от 23 до 36 лет и начали проверять их.

"Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у граждан пакет, в котором находились медные кабели. Мужчины признались, что срезали их с экспонатов для наживы", – сообщили в полиции.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу по установлению обстоятельств.