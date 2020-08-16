В Киеве за сутки от COVID-19 умерло два человека

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных COVID-19, город готовит медучреждения второй волны для лечения больных.

Всего в столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 Фото: depositphotos.com

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 146 человек, двое больных умерли. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших за сутки 85 женщин (от 19 до 88 лет), 50 мужчин (от 20 до 82 лет), четыре девочки (от одного года до 11 лет) и семь мальчиков (от восьми до 13 лет).

Из них госпитализировали 27 человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26, в Деснянском – 24 и в Голосеевском – 20 случаев.

Всего в столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 153 человека умерли, а 3380 – выздоровели.

Кличко отметил, что за последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных COVID-19.

"Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине общее число подтвержденных случаев заражения достигло 91 356, а количество умерших – 2068 человек.

К утру 14 августа коронавирусом в мире заразилось 21 459 699 человек. Жертвами COVID-19 стали 771 063 человека, выздоровело 13 445 842.