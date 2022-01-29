ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

С адресов судебной власти Украины рассылаются ссылки с вирусами – Центр стратегических коммуникаций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие, отметили в центре
Письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие, отметили в центре
Фото: ЕРА

Кибератаки на сайты украинских органов власти продолжаются, их жертвой становится судебная власть. Об этом 29 января проинформировал в Telegram Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на CERT-UA, правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события.

"Продолжаются массированные кибератаки, которые произошли 13–14 января. Со вчера с официальных адресов судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение (вирус)", – говорится в сообщении.

Его авторы отмечают, что "рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти".

"Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", – объяснили в центре.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи Украины говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В результате пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

В МИД Украины намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускали также в Центре стратегических коммуникаций. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь сообщил 24 января, что никакая чувствительная информация в результате кибератаки на украинские сайты госвласти утеряна не была, а от атаки пострадали 22 сайта, шести из которых был нанесен значительный вред.

Теги: хакеры, компьютеры, суды, программное обеспечение, кибератака, кибербезопасность, письмо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера
"Как познавательно", "Уже надоели эти кривляния замужней женщины". Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание
"Как познавательно", "Уже надоели эти кривляния замужней женщины". Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание
Китайцы угрожают бойкотом "Матрицы" из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета
Китайцы угрожают бойкотом "Матрицы" из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета
"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели
"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели
"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике
"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (279240)
2
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике (108112)
3
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории (96998)
4
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии (68541)
5
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке (45257)
6
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины (41084)
7
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу (36770)
8
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел (35591)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS