С адресов судебной власти Украины рассылаются ссылки с вирусами – Центр стратегических коммуникаций

"Продолжаются массированные кибератаки, которые произошли 13–14 января. Со вчера с официальных адресов судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение (вирус)", – говорится в сообщении.

Его авторы отмечают, что "рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти".

"Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", – объяснили в центре.