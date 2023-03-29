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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд продлил арест Богуслаева еще на два месяца

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Богуслаева арестовали в октябре 2022 года
Богуслаева арестовали в октябре 2022 года
Фото: radiosvoboda.org

29 марта Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего президента завода "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Под арестом Богуслаев должен находиться еще 60 дней, до 27 мая.

Ходатайство о продлении ареста подавал Офис генерального прокурора Украины. Необходимость продлить действие меры пресечения в ведомстве объясняли продолжением следственных действия по делу о поставках продукции стране-агрессору,  атакже в связи с новым уголовным производством, фигурантом которого стал Богуслаев, – в препятствовании законной деятельности Вооруженным силам Украины.

По данным СБУ, Богуслаев блокировал передачу вертолета Ми-2 Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Контекст:

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России. Он также жаловался собеседникам-россиянам на обстрелы "Мотор Січі" захватчиками, но не прекращал сотрудничество с ними.

Суд взял Богуслаева под стражу 24 октября. 

5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ". Их управление передали Министерству обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

1 февраля 2023 года СБУ объявила Богуслаеву о подозрении в финансировании террористической организации "ДНР" через уплату "налогов" и "сборов".

25 февраля Евросоюз внес Богуслаева в свой санкционный список.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: арест, вертолет, Мотор Січ, уголовное производство, Вячеслав Богуслаев, суд
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