Суд продлил арест Богуслаева еще на два месяца

Под арестом Богуслаев должен находиться еще 60 дней, до 27 мая.

Ходатайство о продлении ареста подавал Офис генерального прокурора Украины. Необходимость продлить действие меры пресечения в ведомстве объясняли продолжением следственных действия по делу о поставках продукции стране-агрессору, атакже в связи с новым уголовным производством, фигурантом которого стал Богуслаев, – в препятствовании законной деятельности Вооруженным силам Украины.

По данным СБУ, Богуслаев блокировал передачу вертолета Ми-2 Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Контекст:

23 октября 2022 года СБУ сообщила о задержании Богуслаева в рамках уголовного производства о незаконной поставке компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, которые подтверждают, что президент "Мотор Січі" продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолетам даже после начала полномасштабного вторжения РФ, оправдывал нападение России. Он также жаловался собеседникам-россиянам на обстрелы "Мотор Січі" захватчиками, но не прекращал сотрудничество с ними.

Суд взял Богуслаева под стражу 24 октября.

5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ". Их управление передали Министерству обороны, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

1 февраля 2023 года СБУ объявила Богуслаеву о подозрении в финансировании террористической организации "ДНР" через уплату "налогов" и "сборов".

25 февраля Евросоюз внес Богуслаева в свой санкционный список.