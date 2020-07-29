Злоумышленнику, который избил бойца ООС в Запорожье, изменили меру пресечения

Апелляционный суд Запорожской области изменил меру пресечения злоумышленнику, избившему бойца ООС Олега Черевко, на содержание под стражей 60 суток без права внесения залога, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Злоумышленнику, который в Запорожье избил бойца операции Объединенных сил Олега Черевко, изменили меру пресечения. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Как уточнили в полиции, избранную ранее меру пресечения в виде залога Запорожский апелляционный суд изменил на содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.

"27 июля следственным управлением Главного управления Нацполиции в Запорожской области в связи со смертью потерпевшего подозреваемому было изменено подозрение на ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. В тот же день следователи по согласованию с прокуратурой обратились в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении полиции.

21 июля в Запорожье избили бойца батальона "Азов" Олега Черевко, который прибыл в город в кратковременный отпуск. Он сделал замечание мужчине, который приставал к женщинам. Это привело к конфликту, и мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание.

24 июля суд отпустил злоумышленника под залог 40 тыс. грн.

27 июля 29-летний военнослужащий умер в реанимации.