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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Российские пропагандисты у здания суда в Схипхоле демонстрируют фильм со своей версией крушения MH17 – СМИ

Уже во второй раз россияне у стен нидерландского судебного комплекса "Схипхол", где проходят слушания по делу о крушении MH17 на Донбассе, показывают фильм со своей версией трагедии. Об этом сообщает "Укринформ".

Сегодня в Нидерландах начался очередной этап судебных слушаний
Сегодня в Нидерландах начался очередной этап судебных слушаний
Фото: ЕРА

В Нидерландах напротив центрального входа в здание судебного комплекса "Схипхол", где сегодня стартовал очередной блок судебных слушаний по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17, показывают фильм о трагедии по версии российских пропагандистов. Об этом сообщает "Укринформ".

Авторы фильма пытаются поставить под сомнение результаты официального расследования Международной совместной следственной группы, пишет агентство. Они утверждают, что у официального следствия недостаточно доказательств причастности России.

Украинские журналисты говорят, что такая акция под стенами суда проходит уже во второй раз. Однако зрителей это "кино" не собирает. 

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. 

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

В июле 2020 года Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с решением правительства Нидерландов.

Украинские власти не исключили, что Киев присоединится к иску Нидерландов в ЕСПЧ.

15 июля ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов. В стране считают, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человекаст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Кроме этого, на рассмотрении ЕСПЧ уже есть индивидуальные иски от родственников жертв крушения рейса MH17.

Теги: Россия, Донбасс, пропаганда, крушение, MH17, суд
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