Арахамия: У евробюрократов создается впечатление, что в Украине даже во время войны воруют буквально всюду

"Я думаю, что в условиях, когда у нас есть такой запрос на борьбу с коррупцией, конкуренции между правоохранителями невозможно избежать. Да, иногда они будут биться лбами друг с другом, но это лучше, чем если бы расследованиями занимался только кто-то один", – сказал он.
Нардепа спросили о риске того, что "в этой активности будет больше пиара, чем расследований".
"Действительно, стоит, чтобы эти процессы были менее публичными, ведь мы имеем как минимум один существенный side-эффект. С одной стороны, нас все похвалили, что мы боремся с коррупцией, но с другой – у многих евробюрократов возникают вопросы. Создается впечатление, что у нас даже во время войны воруют буквально всюду. И это угрожает финансированию страны", – объяснил Арахамия.
Он считает, что "нужно выдерживать баланс – делать реальные дела и не скрывать их, ведь запрос людей на передовой никуда не исчез, но и не чрезмерно пиариться на этом".
В Украине в январе – феврале произошел ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией.
Так, после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Оба позже получили подозрения. 2 февраля Государственное бюро расследований объявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках продуктов украинским военным "на бумаге".
26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
31 января в ответ на запрос Reuters министерство финансов США объявило, что у него нет каких-либо сведений о том, что предоставляемая Украине американская помощь используется не по назначению.