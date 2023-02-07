Арахамия: У евробюрократов создается впечатление, что в Украине даже во время войны воруют буквально всюду

"Я думаю, что в условиях, когда у нас есть такой запрос на борьбу с коррупцией, конкуренции между правоохранителями невозможно избежать. Да, иногда они будут биться лбами друг с другом, но это лучше, чем если бы расследованиями занимался только кто-то один", – сказал он.

Нардепа спросили о риске того, что "в этой активности будет больше пиара, чем расследований".

"Действительно, стоит, чтобы эти процессы были менее публичными, ведь мы имеем как минимум один существенный side-эффект. С одной стороны, нас все похвалили, что мы боремся с коррупцией, но с другой – у многих евробюрократов возникают вопросы. Создается впечатление, что у нас даже во время войны воруют буквально всюду. И это угрожает финансированию страны", – объяснил Арахамия.

Он считает, что "нужно выдерживать баланс – делать реальные дела и не скрывать их, ведь запрос людей на передовой никуда не исчез, но и не чрезмерно пиариться на этом".