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Арахамия: У евробюрократов создается впечатление, что в Украине даже во время войны воруют буквально всюду

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Арахамия рассказал о side-эффекте от выявления коррупции
Арахамия рассказал о side-эффекте от выявления коррупции
Фото: David Braun (Давид Арахамия) резерв / Twitter

В делах о коррупции в Украине правоохранительные органы конкурируют друг с другом. Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил Forbes в интервью, которое было опубликовано 6 февраля.

"Я думаю, что в условиях, когда у нас есть такой запрос на борьбу с коррупцией, конкуренции между правоохранителями невозможно избежать. Да, иногда они будут биться лбами друг с другом, но это лучше, чем если бы расследованиями занимался только кто-то один", – сказал он.

Нардепа спросили о риске того, что "в этой активности будет больше пиара, чем расследований".

"Действительно, стоит, чтобы эти процессы были менее публичными, ведь мы имеем как минимум один существенный side-эффект. С одной стороны, нас все похвалили, что мы боремся с коррупцией, но с другой – у многих евробюрократов возникают вопросы. Создается впечатление, что у нас даже во время войны воруют буквально всюду. И это угрожает финансированию страны", – объяснил Арахамия.

Он считает, что "нужно выдерживать баланс – делать реальные дела и не скрывать их, ведь запрос людей на передовой никуда не исчез, но и не чрезмерно пиариться на этом".

Контекст:

В Украине в январе – феврале произошел ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией.

Так, после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповаловбыл уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Оба позже получили подозрения. 2 февраля Государственное бюро расследований объявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках продуктов украинским военным "на бумаге".

26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

31 января в ответ на запрос Reuters министерство финансов США объявило, что у него нет каких-либо сведений о том, что предоставляемая Украине американская помощь используется не по назначению.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, правоохранители, расследование, финансирование, Давид Арахамия
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