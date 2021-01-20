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Депутат Киевсовета Терентьев объяснил, как действовать, если абонент считает сумму в платежке завышенной

Всегда нужно платить за полученную услугу, а потом решать вопрос перерасчета, отметил депутат Киевсовета от партии УДАР Михаил Терентьев.

Михаил Терентьев: Все граждане должны привыкнуть платить налоги, платить за услуги
Михаил Терентьев: Все граждане должны привыкнуть платить налоги, платить за услуги
Фото: my.ua

Несмотря на заявление мэра Киева о том, что в этом отопительном сезоне повышения тарифов в Киеве не будет, жители столицы продолжают жаловаться на большие суммы в платежках, пишет 20 января портал "Киев 24". Депутат Киевсовета от партии УДАР Михаил Терентьев объяснил в комментарии изданию, что по квитанциям платить необходимо, но потом можно подавать запрос на перерасчет.

"Я сторонник того, что всегда нужно платить за полученную услугу, а потом решать вопрос перерасчета. Все граждане должны привыкнуть платить налоги, платить за услуги. Если мы будем следовать этому правилу, то и доход граждан также возрастет. Мы хотим увеличения заработных плат, но при этом не хотим платить налоги. А заработная плата формируется из того, что, например, мы уплатили НДФЛ и после этого распределили его: 40% ушло в городскую казну, 60% − в госбюджет. И мы из этих зачислений позволили увеличить заработную плату медицинским работникам, педагогам, тем, кто обеспечивает нашу жизнедеятельность. Это также влияет на доход наших граждан", – подчеркнул политик.

Терентьев отметил, что его критиковали за то, что он считает выкуп земельного участка под определенное производство хорошим решением.

"Будто лучше, чтобы они платили аренду. Конечно, если считать за 50 лет, то так лучше. Но если посчитать за 20 лет, то выкуп земельного участка − намного лучше для города. Поэтому предприниматель, имеющий производственные базы на определенной территории, выкупив земельный участок, сразу отдает деньги за него в бюджет города. Он может привлечь инвестиционные и кредитные средства, потому что капитализация его предприятия вырастает в разы. Привлекая средства, он может обустроить большие производственные мощности, а это позволит создать больше рабочих мест, большей станет и заработная плата. И все эти средства, которые поступают к гражданам, расходуются жителями на те определенные социальные нужды, которые в нашем городе существуют: оплачивать коммунальные услуги, обеспечивать образование ребенку, а семье – одежду и пищу. Когда у тебя больший доход – у тебя меньше вопросов к власти в частности. Над этим власть должна работать постоянно", – убежден депутат.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях.

Теги: Киев, УДАР, налоги, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, Михаил Терентьев
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