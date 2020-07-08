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Ляшко: Штраф 17 тыс. – за нарушение и 400 грн – за то, что не посетил судебное заседание. Это 50% моей зарплаты

В авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко согласился, что в кафе в Хмельницком, куда он заходил вместе с президентом Владимиром Зеленским, карантин был нарушен.

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Ляшко (на фото на заднем плане) побывал в кафе в Хмельницком в июне
Ляшко (на фото на заднем плане) побывал в кафе в Хмельницком в июне
Фото: Офіс Президента України / Facebook

В авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что за посещение кафе в Хмельницком суд выписал ему штраф.

"17 тысяч [гривен] – за нарушение и 400 гривен с копейками – за то, что не посетил судебное заседание... Если бы мы все подготовили и зафиксировали, что заходим именно для проверки, мы бы не платили штраф. А поскольку все возникло спонтанно и мы не задокументировали проверку, есть нарушение. Извините, мы его признаем. Заплатим", – сказал он.

На уточняющий вопрос, насколько это болезненно для его бюджета, Ляшко ответил: "Это 50% моей зарплаты".

Замглавы Минздрава объяснил, что "было зафиксировано нарушение – за один стол село больше человек, чем разрешено, поэтому Национальная полиция составила протокол, в суд передала документы".

"Ждем время и дату заседания, после него уплатим штраф. Хотя есть пояснение, почему мы там находились и что мы там смотрели", – подчеркнул Ляшко.

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3 июня президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. Вместе с ним были глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, Виктор Ляшко и другие.

При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.

Заседание Хмельницкого горрайонного суда по этому делу состоялось 19 июня. Всех спутников Зеленского суд оштрафовал на 17 тыс. грн, в то же время по главе государства решение вынесено не было. Судья Андрей Мисинкевич обратился в Верховный Суд за разъяснением, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь в соответствии с Конституцией Украины президент является неприкосновенным.

22 июня Зеленский заявил, что добровольно заплатит кафе в Хмельницком равнозначную штрафу сумму за нарушение карантина.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: зарплата, штраф, карантин, Владимир Зеленский, кофе, Минздрав, кафе, суд, Виктор Ляшко
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