Украина призывает всех партнеров присоединиться к разблокированию украинских портов – замминистра инфраструктуры

"Зерновая сделка" – это вынужденная, временная форма работы. Мы неоднократно отмечали и призываем всех наших партнеров и международные организации приложить усилия к возобновлению свободного судоходства в Черном море, как это предусмотрено мировыми конвенциями", – отметил Васьков.

По словам замминистра, для экономики Украины функционирование морских портов – ключевой элемент стабильности и роста.

"Это нужно также для предотвращения роста мировых цен на агропродукцию, продукцию ГМК и так далее. Поэтому мы надеемся, что все-таки уже в ближайшем будущем сможем с помощью наших партнеров восстановить судоходство в Черном море для всех видов грузов", – сказал он.