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Украина призывает всех партнеров присоединиться к разблокированию украинских портов – замминистра инфраструктуры

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По словам замминистра, для экономики Украины функционирование морских портов ключевой элемент стабильности и роста
По словам замминистра, для экономики Украины функционирование морских портов – ключевой элемент стабильности и роста
Фото: depositphotos.com

Украинской экономике будет сложно восстанавливаться, если не будут разблокированы порты, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков на "Саммите экспортеров" от Forbes. Об этом 16 марта пишет издание "Главком". Он отметил, что снятие ограничений на судоходство в Черном море поможет снизить мировые цены на зерно и металл.

"Зерновая сделка" – это вынужденная, временная форма работы. Мы неоднократно отмечали и призываем всех наших партнеров и международные организации приложить усилия к возобновлению свободного судоходства в Черном море, как это предусмотрено мировыми конвенциями", – отметил Васьков.

По словам замминистра, для экономики Украины функционирование морских портов – ключевой элемент стабильности и роста.

"Это нужно также для предотвращения роста мировых цен на агропродукцию, продукцию ГМК и так далее. Поэтому мы надеемся, что все-таки уже в ближайшем будущем сможем с помощью наших партнеров восстановить судоходство в Черном море для всех видов грузов", – сказал он.

Контекст:

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков констатировал, что горно-металлургический сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и работает всего на 15% своей мощности. По его словам, отрасль нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой. Основная причина резкого обвала – российская агрессия, приведшая к разрушению украинских предприятий, и обрыв логистических цепочек из-за блокирования черноморских портов для экспорта продукции.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Бизнес-сообщество, объединенное Европейской бизнес-ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса", обратилось в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать черноморскую "зерновую инициативу" и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

Теги: экономика, Черное море, бизнес, цены, экспорт, торговля, российская агрессия, судоходство, морские порты Украины, Минэкономики, зерновой коридор
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