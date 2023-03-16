Украина призывает всех партнеров присоединиться к разблокированию украинских портов – замминистра инфраструктуры

"Зерновая сделка" – это вынужденная, временная форма работы. Мы неоднократно отмечали и призываем всех наших партнеров и международные организации приложить усилия к возобновлению свободного судоходства в Черном море, как это предусмотрено мировыми конвенциями", – отметил Васьков.
По словам замминистра, для экономики Украины функционирование морских портов – ключевой элемент стабильности и роста.
"Это нужно также для предотвращения роста мировых цен на агропродукцию, продукцию ГМК и так далее. Поэтому мы надеемся, что все-таки уже в ближайшем будущем сможем с помощью наших партнеров восстановить судоходство в Черном море для всех видов грузов", – сказал он.
Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков констатировал, что горно-металлургический сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и работает всего на 15% своей мощности. По его словам, отрасль нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой. Основная причина резкого обвала – российская агрессия, приведшая к разрушению украинских предприятий, и обрыв логистических цепочек из-за блокирования черноморских портов для экспорта продукции.
Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.
Бизнес-сообщество, объединенное Европейской бизнес-ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса", обратилось в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать черноморскую "зерновую инициативу" и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.