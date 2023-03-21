В 2022 году прибыль "Роснефти" упала на 7,9% – отчет компании

В отчете указано, что годовая чистая прибыль "Роснефти" сократилась с 883 млрд руб. до 813 млрд руб.
На те же 7,9% выросли и капитальные затраты "Роснефти".
На динамике прибыли сказались передача во внешнее управление активов российской компании в Германии, а также изменение курса рубля, утверждают в "Роснефти".
В компании считают, что уровень чистой прибыли "является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год".
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".
В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писал Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.