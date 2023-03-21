В 2022 году прибыль "Роснефти" упала на 7,9% – отчет компании

В отчете указано, что годовая чистая прибыль "Роснефти" сократилась с 883 млрд руб. до 813 млрд руб.

На те же 7,9% выросли и капитальные затраты "Роснефти".

На динамике прибыли сказались передача во внешнее управление активов российской компании в Германии, а также изменение курса рубля, утверждают в "Роснефти".

В компании считают, что уровень чистой прибыли "является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год".