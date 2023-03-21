ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В 2022 году прибыль "Роснефти" упала на 7,9% – отчет компании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Роснефть" объяснила финансовые показатели происходящим в РФ и ФРГ
"Роснефть" объяснила финансовые показатели происходящим в РФ и ФРГ
Фото: ЕРА

В 2022 году, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину и попала под масштабные международные санкции, прибыль государственной компании "Роснефть" снизилась на 7,9%. Об этом компания проинформировала 20 марта.

В отчете указано, что годовая чистая прибыль "Роснефти" сократилась с 883 млрд руб. до 813 млрд руб.

На те же 7,9% выросли и капитальные затраты "Роснефти".

На динамике прибыли сказались передача во внешнее управление активов российской компании в Германии, а также изменение курса рубля, утверждают в "Роснефти".

В компании считают, что уровень чистой прибыли "является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год".

Контекст:

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".

В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писал Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Германия, энергетика, нефть, доходы, Роснефть, отчет, выплаты, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич
Галина ГРИШИНА
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Как быстро приготовить кофе со сгущенным молоком и льдом. Рецепт холодного напитка
Галина ГРИШИНА
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном
Галина ГРИШИНА
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Как выращивать рукколу, чтобы ее листья не горчили. Главные правила
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
Галина ГРИШИНА
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
Галина ГРИШИНА
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Галина ГРИШИНА
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
Галина ГРИШИНА
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Галина ГРИШИНА
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (64253)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (32883)
3
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (30200)
4
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (16120)
5
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (15581)
6
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (15577)
7
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео (13591)
8
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото (12312)
 
 
 
 