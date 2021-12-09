Адвокат заявила, что мера пресечения к Галантернику применена незаконно

"Незаконной и необоснованной для Владимира Галантерника является любая мера пресечения, а не только избранное сегодня Высшим антикоррупционным судом содержание под стражей. Для этого не было ни единого основания", – считает Просянюк.
Она подчеркнула, что Галантерник не является подозреваемым и не объявлен в международный розыск.
"Напомню, наш клиент не скрывался, не скрывается и не уклоняется от следствия. Еще 5 октября 2021 года правоохранительные органы были официально уведомлены о месте проживания Владимира Галантерника на территории Великобритании и о его пребывании на консульском учете в Израиле. Это подтверждается договором аренды, ответом компетентных органов о пребывании клиента на консульском учете по указанному адресу, перепиской между прокурором САП и клиентом. Однако, несмотря на это и на то, что в Украине Владимир Галантерник не проживает с 2017 года, сторона обвинения упорно не признает данную информацию и направляет уведомления по адресам, не имеющим никакого отношения к клиенту. Соответственно, подозрение Владимиру Галантернику не вручено надлежащим образом и он, согласно законодательству Украины, не является подозреваемым", – заявила юрист.
Просянюк добавила, что закон запрещает в порядке специального досудебного расследования избирать меру пресечения лицу, если ему не вручено подозрение и если оно не числится в базах Интерпола, а значит, не может считаться лицом, объявленным в международный розыск.
"Итак, подозрение не вручено, в базах Интерпола Владимира Галантерника нет, а у НАБУ нет полномочий объявлять лицо в международный розыск, поскольку такое объявление – компетенция исключительно Интерпола, в участии в заседании в формате видеоконференции в порядке международной правовой помощи Владимиру Галантернику судом отказано, чем, кроме прочего, нарушено право клиента на справедливый суд. То есть сегодня у ВАКС не было ни единого основания применять к Владимиру Галантернику не только содержание под стражей, но и любую другую меру пресечения, как, впрочем, и признавать его подозреваемым. Он таковым не является!" – сказала адвокат.
Она сообщила, что в пользу аргументов защиты свидетельствует научное заключение профессора кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидата юридических наук, профессора, члена Научно-консультационного совета при Верховном Суде, заслуженного юриста Украины Петра Андрушко, и приложила копию документа.
В ноябре ВАКС разрешил начать специальное заочное уголовное расследование в отношении Галантерника. Судья Оксана Олейник разрешила проводить в отношении Галантерника заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины.
Галантерник фигурирует в деле о незаконном завладении землей в Одессе и легализации незаконно полученных доходов. В рамках этого производства вручены подозрения и назначены крупные залоги мэру города Геннадию Труханову и ряду чиновников. Всего Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) считает причастными к схеме 16 человек.
В начале ноября НАБУ объявило Галантерника в розыск. Бизнесмена подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, легализация (отмывание) денег, злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.
Просянюк заявляла, что никаких уведомлений, повесток или других процессуальных документов по официальному адресу он не получал и о своем розыске узнал из прессы.
9 декабря ВАКС избрал Галантернику меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение ВАКС не окончательное, его в течение 30 дней можно обжаловать в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.