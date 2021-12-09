Адвокат заявила, что мера пресечения к Галантернику применена незаконно

Ольга Просянюк: Сегодня у ВАКС не было ни единого основания применять к Владимиру Галантернику не только содержание под стражей, но и любую другую меру пресечения Фото: Ольга Просянюк / Facebook

"Незаконной и необоснованной для Владимира Галантерника является любая мера пресечения, а не только избранное сегодня Высшим антикоррупционным судом содержание под стражей. Для этого не было ни единого основания", – считает Просянюк.

Она подчеркнула, что Галантерник не является подозреваемым и не объявлен в международный розыск.

"Напомню, наш клиент не скрывался, не скрывается и не уклоняется от следствия. Еще 5 октября 2021 года правоохранительные органы были официально уведомлены о месте проживания Владимира Галантерника на территории Великобритании и о его пребывании на консульском учете в Израиле. Это подтверждается договором аренды, ответом компетентных органов о пребывании клиента на консульском учете по указанному адресу, перепиской между прокурором САП и клиентом. Однако, несмотря на это и на то, что в Украине Владимир Галантерник не проживает с 2017 года, сторона обвинения упорно не признает данную информацию и направляет уведомления по адресам, не имеющим никакого отношения к клиенту. Соответственно, подозрение Владимиру Галантернику не вручено надлежащим образом и он, согласно законодательству Украины, не является подозреваемым", – заявила юрист.

Просянюк добавила, что закон запрещает в порядке специального досудебного расследования избирать меру пресечения лицу, если ему не вручено подозрение и если оно не числится в базах Интерпола, а значит, не может считаться лицом, объявленным в международный розыск.

"Итак, подозрение не вручено, в базах Интерпола Владимира Галантерника нет, а у НАБУ нет полномочий объявлять лицо в международный розыск, поскольку такое объявление – компетенция исключительно Интерпола, в участии в заседании в формате видеоконференции в порядке международной правовой помощи Владимиру Галантернику судом отказано, чем, кроме прочего, нарушено право клиента на справедливый суд. То есть сегодня у ВАКС не было ни единого основания применять к Владимиру Галантернику не только содержание под стражей, но и любую другую меру пресечения, как, впрочем, и признавать его подозреваемым. Он таковым не является!" – сказала адвокат.

Она сообщила, что в пользу аргументов защиты свидетельствует научное заключение профессора кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидата юридических наук, профессора, члена Научно-консультационного совета при Верховном Суде, заслуженного юриста Украины Петра Андрушко, и приложила копию документа.