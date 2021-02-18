Адвокаты Януковича не явились в суд в Киеве на рассмотрение собственной жалобы

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении для защиты беглого президента Украины Виктора Януковича адвоката из центра безоплатной правовой помощи.

Адвокаты беглого президента Украины Виктора Януковича не явились в Киевский апелляционный суд для рассмотрения собственной жалобы. Об этом 18 февраля сообщила Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook.

На сегодняшнем заседании должны были рассмотреть апелляцию адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении для защиты Януковича адвоката из центра безоплатной правовой помощи", – говорится в сообщении.

Следующее заседание по данному вопросу начнется 25 февраля в 10.30.

17 февраля Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Рада также в первом чтении приняла проект закона №2164 о заочном осуждении, его поддержали 299 депутатов Верховной Рады. Он предусматривает возможность привлечения к ответственности причастных к убийствам на Евромайдане, которые скрываются от правоохранительных органов.

Дистанционное привлечение к ответственности позволяет провести расследование, завершить следствие, направить обвинительный акт в суд и получить приговор, пояснил в комментарии ZN.UA замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Сколько бы военные преступники ни скрывались, например, в РФ, как только они пересекут границу иностранного государства, будут задержаны и приговор будет исполнен", – пояснил он.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе.

По делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года Янукович был заочно арестован Печерским райсудом в мае 2020-го. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд частично отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.