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Антикоррупционная прокуратура играет ключевую роль в защите Украины от влияния России – посол США Бринк

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Бринк подчеркнула, что США продолжат поддерживать САП
Бринк подчеркнула, что США продолжат поддерживать САП
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Посол США в Украине Бриджит Бринк 5 августа встретилась с новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александром Клименко. Об этом она сообщила в Twitter.

"Провела отличную встречу с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко. САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и в защите от влияния России и помогает создать сильную, демократическую, суверенную Украину", – написала она. 

Бринк подчеркнула, что США продолжат поддерживать работу САП. 

Контекст:

Предыдущий глава САП Назар Холодницкий, который возглавлял ведомство с 2015 года, ушел в отставку в августе 2020 года. После этого обязанности главы САП исполнял его первый заместитель Максим Грищук.

Конкурсная процедура началась в сентябре того же года, когда Верховная Рада утвердила состав комиссии. Конкурс продолжался почти два года.

В конце ноября – начале декабря 2021 года несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. 7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые прошли в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Победителя конкурса – Клименко – комиссия объявила 19 июля 2022 года. 28 июля новоназначенный генпрокурор Андрей Костин утвердил Клименко в должности.

США, Великобритания и ЕС приветствовали назначение нового главы САП.

Теги: США, посольство США, посол США, антикоррупционная прокуратура, САП, посол, Бриджит Бринк, Александр Клименко (САП)
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