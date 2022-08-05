Антикоррупционная прокуратура играет ключевую роль в защите Украины от влияния России – посол США Бринк

"Провела отличную встречу с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко. САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и в защите от влияния России и помогает создать сильную, демократическую, суверенную Украину", – написала она.

Бринк подчеркнула, что США продолжат поддерживать работу САП.

Провела чудову зустріч з очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименком. САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу Росії, й допомагає створити сильну, демократичну, суверенну Україну. Ми продовжимо підтримувати його важливу роботу. pic.twitter.com/MXKJxskmCL

Контекст:

Предыдущий глава САП Назар Холодницкий, который возглавлял ведомство с 2015 года, ушел в отставку в августе 2020 года. После этого обязанности главы САП исполнял его первый заместитель Максим Грищук.

Конкурсная процедура началась в сентябре того же года, когда Верховная Рада утвердила состав комиссии. Конкурс продолжался почти два года.

В конце ноября – начале декабря 2021 года несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. 7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые прошли в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Победителя конкурса – Клименко – комиссия объявила 19 июля 2022 года. 28 июля новоназначенный генпрокурор Андрей Костин утвердил Клименко в должности.

США, Великобритания и ЕС приветствовали назначение нового главы САП.