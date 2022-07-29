США и Великобритания вслед за ЕС приветствовали назначение нового главы САП

Посол США в Киеве Бриджит Бринк отметила в Twitter, что офис главы САП играет решающую роль в антикоррупционной инфраструктуре Украины и является ключевым элементом защиты Украины от влияния и агрессии России.
США вітають призначення Олександра Клименка на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його офіс відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України та є ключовим елементом захисту України від впливу та агресії Росії.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 28, 2022
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также приветствовала назначение Клименко.
"Это ключевая позиция в архитектуре антикоррупционного лидерства в Украине. И еще один шаг к антикоррупционной реформе", – подчеркнула Симмонс.
I welcome the appointment of Oleksandr Klymenko as head of SAPO. This is a key position in the architecture of anti-corruption leadership in * . And one more step towards anti corruption reform.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 28, 2022
Ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что, назначив главу САП, Киев выполнил одну из рекомендаций, которые сопровождали получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
Предыдущий глава САП Назар Холодницкий, который возглавлял ведомство с 2015 года, ушел в отставку в августе 2020 года. После этого обязанности главы САП исполнял его первый заместитель Максим Грищук.
Конкурсная процедура началась в сентябре того же года, когда Верховная Рада утвердила состав комиссии. Конкурс продолжался почти два года.
В конце ноября – начале декабря 2021 года несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. 7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые прошли в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.
29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В комиссии пояснили, что не утверждают результаты отбора, так как ждут ответа из Офиса генерального прокурора, который позволит объявить победителей.
Победителя конкурса – Клименко – комиссия объявила 19 июля 2022 года. 27 июля комиссия решила направить в Офис генпрокурора представление о его назначении.
На следующий день новоназначенный генпрокурор Андрей Костин утвердил Клименко в должности.