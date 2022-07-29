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США и Великобритания вслед за ЕС приветствовали назначение нового главы САП

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Западные послы подчеркивают, что назначение главы САП является важным шагом к антикоррупционной реформе в Украине
Западные послы подчеркивают, что назначение главы САП является важным шагом к антикоррупционной реформе в Украине
Фото: depositphotos.com

США и Великобритания приветствовали назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Клименко.

Посол США в Киеве Бриджит Бринк отметила в Twitter, что офис главы САП играет решающую роль в антикоррупционной инфраструктуре Украины и является ключевым элементом защиты Украины от влияния и агрессии России.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также приветствовала назначение Клименко.

"Это ключевая позиция в архитектуре антикоррупционного лидерства в Украине. И еще один шаг к антикоррупционной реформе", – подчеркнула Симмонс.

Ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что, назначив главу САП, Киев выполнил одну из рекомендаций, которые сопровождали получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Контекст:

Предыдущий глава САП Назар Холодницкий, который возглавлял ведомство с 2015 года, ушел в отставку в августе 2020 года. После этого обязанности главы САП исполнял его первый заместитель Максим Грищук.

Конкурсная процедура началась в сентябре того же года, когда Верховная Рада утвердила состав комиссии. Конкурс продолжался почти два года.

В конце ноября – начале декабря 2021 года несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. 7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые прошли в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В комиссии пояснили, что не утверждают результаты отбора, так как ждут ответа из Офиса генерального прокурора, который позволит объявить победителей.

Победителя конкурса – Клименко – комиссия объявила 19 июля 2022 года. 27 июля комиссия решила направить в Офис генпрокурора представление о его назначении.

На следующий день новоназначенный генпрокурор Андрей Костин утвердил Клименко в должности.

Теги: США, Украина, Великобритания, реформы, САП, Мелинда Симмонс, Матти Маасикас, назначение, посол, ЕС, Бриджит Бринк, Александр Клименко (САП)
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