США и Великобритания вслед за ЕС приветствовали назначение нового главы САП

Западные послы подчеркивают, что назначение главы САП является важным шагом к антикоррупционной реформе в Украине Фото: depositphotos.com

Посол США в Киеве Бриджит Бринк отметила в Twitter, что офис главы САП играет решающую роль в антикоррупционной инфраструктуре Украины и является ключевым элементом защиты Украины от влияния и агрессии России.

США вітають призначення Олександра Клименка на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його офіс відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України та є ключовим елементом захисту України від впливу та агресії Росії. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 28, 2022

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также приветствовала назначение Клименко.

"Это ключевая позиция в архитектуре антикоррупционного лидерства в Украине. И еще один шаг к антикоррупционной реформе", – подчеркнула Симмонс.

I welcome the appointment of Oleksandr Klymenko as head of SAPO. This is a key position in the architecture of anti-corruption leadership in * . And one more step towards anti corruption reform. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 28, 2022

Ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что, назначив главу САП, Киев выполнил одну из рекомендаций, которые сопровождали получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС.