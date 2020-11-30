Балух: Власть в Украине осталась комсомольской, партийной номенклатурой

Экс-политзаключенный Владимир Балух считает, что украинцы не хотят меняться сами и голосуют "неизвестно за кого".

Балух считает, что в руководстве страны "ничего не изменилось" Фото: ЕРА

Власть в Украине остается "комсомольской". Об этом бывший политзаключенный, крымчанин Владимир Балух заявил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 29 ноября.

"Я же с той крымской властью, которая меня закрыла, не один десяток лет воевал. И вижу, что власть в нашей стране осталась той же постсоветской, комсомольской, партийной номенклатурой. Как сидели все те, кто кричал, что [лидера "Народного руху" Вячеслава] Чорновила к власти допускать нельзя, что он бандит, в тюрьме сидел, – так и сидят. Ничего же не изменилось", – сказал он.

По словам крымчанина, люди в стране также не изменились.

"Остались те же, не хотят меняться сами, менять страну, делать что-то лучше. Голосуют неизвестно за кого", – объяснил Балух.

Он подчеркнул, что, "зная себя, не сомневался", что попадет в историю, подобную с избиением.

"Когда я сидел в Торжке (город в Ростовской области РФ. – "ГОРДОН"), ко мне приезжала адвокат и мы с ней о разном говорили. Она мне регулярно предоставляла и информацию: не предвидится обмен. А я тогда ей отвечал: да они просто глупые люди, эти россияне, не понимают – чтобы меня лишить жизни, как раз достаточно отправить в Украину, там меня скорее добьют. Так и произошло", – отметил Балух.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В ночь на 8 сентября 2020 года Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Его прооперировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Балуха выписали из больницы 22 октября. Сейчас он проходит реабилитацию.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.