Байден ведет переговоры с Путиным и троллит нас. Перед переговорами нам не звонит, но в заявлении Белого дома – "ни слова об Украине без Украины" – Богдан

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в контексте разговора о том, что украинские власти подписывают договоренности с международными партнерами, а потом не выполняют их.
"Как можно ходить и всех кидать на всех уровнях? На всех. На самых-самых высших уровнях. Так мы в конце имеем то, что мы имеем на сегодняшний день. Это коллапс. Дипломатический коллапс. На этом уровне слово стоит… Дипломатия – это наука, как долго говорить и ничего не пообещать. А когда ты что-то пообещал, ты должен разбиться в говно, но сделать. А когда тебе уже не верят, тебя заставляют подписать. А ты и тут умудряешься кинуть", – возмутился он.
Богдан назвал происходящее трагедией и вспомнил о переговорах президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Ты понимаешь, где мы сейчас находимся? В какой стадии мировой истории? Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А в заявлении публичном пресс-службы [Белого дома] – вчера тоже появилось – "дотримуючись принципу "ні слова про Україну без України". Они же троллят нас. Они просто прикалываются. А мы, гордые, берем эту фразу и идем: "Смотрите. Мы вот всем доказали", – продолжил он.
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Он продлился более двух часов.
В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
Байден после видеоконференции с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что 9 декабря глава Белого дома позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комментируя слова Салливана, журналист BuzzFeed Кристофер Миллер рассказал, что в Офисе президента Украины ему говорили, что надеялись на звонок Байдена 7 декабря.
Байден и Зеленский побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная", заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.
Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.
10 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сказала, что США придерживаются принципа "не обсуждать проблемы без участия ключевых игроков, будь то обсуждение Украины без Украины или обсуждение НАТО без НАТО".