Байден ведет переговоры с Путиным и троллит нас. Перед переговорами нам не звонит, но в заявлении Белого дома – "ни слова об Украине без Украины" – Богдан

Богдан – Гордону: Ты понимаешь, где мы сейчас находимся? В какой стадии мировой истории? Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в контексте разговора о том, что украинские власти подписывают договоренности с международными партнерами, а потом не выполняют их.

"Как можно ходить и всех кидать на всех уровнях? На всех. На самых-самых высших уровнях. Так мы в конце имеем то, что мы имеем на сегодняшний день. Это коллапс. Дипломатический коллапс. На этом уровне слово стоит… Дипломатия – это наука, как долго говорить и ничего не пообещать. А когда ты что-то пообещал, ты должен разбиться в говно, но сделать. А когда тебе уже не верят, тебя заставляют подписать. А ты и тут умудряешься кинуть", – возмутился он.

Богдан назвал происходящее трагедией и вспомнил о переговорах президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ты понимаешь, где мы сейчас находимся? В какой стадии мировой истории? Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А в заявлении публичном пресс-службы [Белого дома] – вчера тоже появилось – "дотримуючись принципу "ні слова про Україну без України". Они же троллят нас. Они просто прикалываются. А мы, гордые, берем эту фразу и идем: "Смотрите. Мы вот всем доказали", – продолжил он.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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