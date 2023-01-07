Боррель заявил, что вывод российских войск и техники со всей территории Украины – единственный серьезный вариант восстановления мира и безопасности

По словам Кулебы, они подробно обсудили подготовку саммиту Украина–ЕС, запланированному на 3 февраля.
"Мы изложили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех. Мы также обсудили военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество", – написал министр.
I had a call with @JosepBorrellF discussing in detail the preparations for the upcoming Ukraine-EU summit on February 3. We have outlined our expectations and focused on a format that will ensure its success. We also discussed military aid, sanctions, and Iran-Russia cooperation.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2023
В европейской службе внешних связей сообщили, что Боррель в ходе разговора "самым решительным образом" осудил "варварские" ракетные атаки РФ, которые "без разбора разрушают инфраструктуру, жилые и медицинские учреждения, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и убивая их". Глава европейской дипломатии подчеркнул, что эти обстрелы являются военными преступлениями, и политическое и военное руководство России, а также все виновные и причастные к этим и другим военным преступлениям, совершенным в Украине, будут привлечены к ответственности.
"Эти российские атаки резко противоречат прекращению огня, объявленному вчера в одностороннем порядке президентом России [Владимиром] Путиным. Такое прекращение огня не меняет того факта, что Россия незаконно оккупирует часть территории Украины. Вывод российских войск и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ – единственный серьезный вариант восстановления мира и безопасности. В отсутствие таких конкретных действий одностороннее прекращение огня выглядит лишь попыткой России выиграть время для пополнения и перегруппировки своих войск или восстановить свою разрушенную международную репутацию", – говорится в заявлении.
Также Боррель сказал,, что ЕС будет продолжать политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины столько, сколько потребуется.
"Высокий представитель Боррель также обсудил подготовку к следующему заседанию Совета по иностранным делам 23 января 2023 года, в котором министр иностранных дел Кулеба примет участие в режиме видеоконференции. Они также обсудили предстоящий саммит ЕС-Украина и решимость ЕС обеспечить эффективное применение санкций и противодействие их обходу", – сообщили в пресс-службе.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Я предлагаю РФ хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.
Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но, видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".
Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".
6 января минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, а также Краматорска и Курахово Донецкой области. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны