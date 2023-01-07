Боррель заявил, что вывод российских войск и техники со всей территории Украины – единственный серьезный вариант восстановления мира и безопасности

По словам Кулебы, они подробно обсудили подготовку саммиту Украина–ЕС, запланированному на 3 февраля.

"Мы изложили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех. Мы также обсудили военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество", – написал министр.

I had a call with @JosepBorrellF discussing in detail the preparations for the upcoming Ukraine-EU summit on February 3. We have outlined our expectations and focused on a format that will ensure its success. We also discussed military aid, sanctions, and Iran-Russia cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2023

В европейской службе внешних связей сообщили, что Боррель в ходе разговора "самым решительным образом" осудил "варварские" ракетные атаки РФ, которые "без разбора разрушают инфраструктуру, жилые и медицинские учреждения, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и убивая их". Глава европейской дипломатии подчеркнул, что эти обстрелы являются военными преступлениями, и политическое и военное руководство России, а также все виновные и причастные к этим и другим военным преступлениям, совершенным в Украине, будут привлечены к ответственности.

"Эти российские атаки резко противоречат прекращению огня, объявленному вчера в одностороннем порядке президентом России [Владимиром] Путиным. Такое прекращение огня не меняет того факта, что Россия незаконно оккупирует часть территории Украины. Вывод российских войск и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ – единственный серьезный вариант восстановления мира и безопасности. В отсутствие таких конкретных действий одностороннее прекращение огня выглядит лишь попыткой России выиграть время для пополнения и перегруппировки своих войск или восстановить свою разрушенную международную репутацию", – говорится в заявлении.

Также Боррель сказал,, что ЕС будет продолжать политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины столько, сколько потребуется.

"Высокий представитель Боррель также обсудил подготовку к следующему заседанию Совета по иностранным делам 23 января 2023 года, в котором министр иностранных дел Кулеба примет участие в режиме видеоконференции. Они также обсудили предстоящий саммит ЕС-Украина и решимость ЕС обеспечить эффективное применение санкций и противодействие их обходу", – сообщили в пресс-службе.