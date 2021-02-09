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ПОЛИТИКА

Бывший узник Кремля Балух: Политика мне очень интересна

Бывший политзаключенный РФ, украинец Владимир Балух не исключает, что займется политической деятельностью.

Сейчас Балух занимается реабилитацией и разработкой платформы помощи политзаключенным
Сейчас Балух занимается реабилитацией и разработкой платформы помощи политзаключенным
Фото: radiosvoboda.org

Экс-политзаключенный РФ Владимир Балух хочет заняться политической деятельностью. Об этом он заявил 8 февраля, в день своего 50-летия, в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, политика ему "очень интересна".

"Мне уже говорили люди умнее меня: "Если вы не интересуетесь политикой, это еще не значит, что она не интересуется вами". Откровенно говоря, мне это очень интересно. Я считаю, что когда люди пытаются сохранить свою чистоту, отстраняясь от этих процессов, то потом оказывается, что этими процессами управляет всякий хлам, от которого ты зависишь", – сказал он.

Балух отметил, что сейчас у него еще продолжается реабилитация после избиения, возможно, придется куда-то поехать на лечение. Однако он уже думает о том, "куда двигаться дальше", в том числе о том, чем ему зарабатывать. 

"Нужны ресурсы и для жизни, и для той же политической деятельности. Есть некоторые предложения и мысли по этому поводу, но окончательных решений пока нет. Нужно время на реабилитацию, по крайней мере до лета", – сказал он

Он рассказал, что сейчас занимается участием в создании платформы освобождения политзаключенных, о которой в конце января объявил режиссер Олег Сенцов. 

"Есть люди, которые остаются сейчас в заключении. С момента нашего освобождения не было действенных шагов от государства, в том числе для заключенных внутри страны... Важно, чтобы этот выстрел не был холостым. Идут консультации, переговоры, чтобы эта платформа имела действенные рычаги влияния на внутренние процессы, чтобы решалась тяжелая ситуация с нашими политзаключенными и в российских тюрьмах, и в подвалах так называемой "ДНР", – подчеркнул Балух.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах лишения свободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В ночь на 8 сентября 2020 года Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Его прооперировалиподключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента не исключал политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

Балух рассказал, что конфликт произошел из-за русского языка.

"Как в тумане, подробно не помню. Это все произошло возле какого-то заведения. Со мной заговорил охранник. А я ему сделал замечание: "Почему на кацапском говорите? На государственном ко мне обращайся". "Да иди ты нахер со своей мовой", – услышал ответ. "Ты на работе? Так и говори как следует". Вы же знаете, я такого не могу простить", – заявил он. 

Балуха выписали из больницы 22 октября. Он проходил реабилитацию, в конце января глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Балух выздоровел.

Теги: Крым, Донбасс, Олег Сенцов, пленные, реабилитация, политзаключенные, политика, обмен пленными, Владимир Балух, обмен удерживаемыми лицами
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