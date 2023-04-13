Цель нашего государства – абсолютно достижима. Украина будет интегрирована со всеми институтами ЕС – Зеленский

Он отметил, что они обсудили законодательные инициативы и их реализацию.

"Цель нашего государства – абсолютно достижима. Украина будет интегрирована со всеми институтами и практиками Евросоюза, обретет полноправное членство. С нашей стороны – полная готовность", – сказал президент.

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12 апреля прошло первое совместное межкомитетское заседание украинских парламентариев с депутатами Европарламента, сообщал глава украинского парламента Руслан Стефанчук. Он назвал его "историческим". По словам главы Верховной Рады, 12 апреля было основано структурное сотрудничество между комитетами парламентов.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.