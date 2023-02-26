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Данилов объяснил, почему Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью

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Данилов отметил, что ситуация на границе с Беларусью обсуждается на каждом заседании ставки верховного главнокомандующего
Данилов отметил, что ситуация на границе с Беларусью обсуждается на каждом заседании ставки верховного главнокомандующего
Фото: Слуга Народу / Facebook

Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью из-за необходимости контролировать ситуацию. Это следует из заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова "Радіо Свободи" в интервью, которое было опубликовано 26 февраля.

"Человек, который сегодня имеет на территории Беларуси определенные полномочия, он так считает, он контролирует всю ситуацию. Вы хотите, чтобы мы сегодня провоцировали ситуацию относительно определенных процессов на территории Беларуси? Я так не считаю", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине понимают все, что происходит в Беларуси.

"Конечно, все процессы, которые там есть, в Беларуси, для нас определенный вызов. [...] У нас нет никакого желания, чтобы с территории Беларуси были даны приказы именно белорусским войскам вторгаться на нашу территорию. Мы делаем все возможное, чтобы это не произошло", – объяснил Данилов.

По его словам, на каждом заседании ставки верховного главнокомандующего зачитывается отчет о происходящем на украинско-белорусской границе.

"Там на сегодняшний день находятся порядка 10 тыс. солдат Российской Федерации, которые учатся на тех полигонах, которые есть на территории Беларуси. Они им предоставляют такую возможность. Но еще раз подчеркну, что у нас никакого желания нет, чтобы Беларусь и белорусские войска вступали совместно с россиянами [в войне против Украины] на стороне России", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

СНБО Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В июле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее армия пересечет границу и пойдет на прямое вторжение.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Беларусь, война, СНБО, граница, вторжение, дипломатические отношения, война России против Украины, дипломаты, Алексей Данилов
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