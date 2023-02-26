Данилов объяснил, почему Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью

Данилов отметил, что ситуация на границе с Беларусью обсуждается на каждом заседании ставки верховного главнокомандующего Фото: Слуга Народу / Facebook

"Человек, который сегодня имеет на территории Беларуси определенные полномочия, он так считает, он контролирует всю ситуацию. Вы хотите, чтобы мы сегодня провоцировали ситуацию относительно определенных процессов на территории Беларуси? Я так не считаю", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине понимают все, что происходит в Беларуси.

"Конечно, все процессы, которые там есть, в Беларуси, для нас определенный вызов. [...] У нас нет никакого желания, чтобы с территории Беларуси были даны приказы именно белорусским войскам вторгаться на нашу территорию. Мы делаем все возможное, чтобы это не произошло", – объяснил Данилов.

По его словам, на каждом заседании ставки верховного главнокомандующего зачитывается отчет о происходящем на украинско-белорусской границе.

"Там на сегодняшний день находятся порядка 10 тыс. солдат Российской Федерации, которые учатся на тех полигонах, которые есть на территории Беларуси. Они им предоставляют такую возможность. Но еще раз подчеркну, что у нас никакого желания нет, чтобы Беларусь и белорусские войска вступали совместно с россиянами [в войне против Украины] на стороне России", – подчеркнул Данилов.