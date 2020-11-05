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Для выхода из конституционного кризиса Украине нужны быстрые действия – послы стран G7

Послы стран "Большой семерки" во время встречи со спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым отметили, что в стране должна быть создана судебная система, которая получит доверие народа.

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Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции"
Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции"
Фото: rada.gov.ua

Послы стран G7 во время встречи со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, которая состоялась 4 ноября, одобрили действия прореформаторских сил Украины, направленные на выход из конституционного кризиса. Информация об этом была опубликована в Twitter послов "Большой семерки".

"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, потом необходимо приложить общие усилия для дальнейшего укрепления антикоррупционных институций и создания судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины", – сказано в сообщении.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, Большая семерка, кризис, КСУ, Дмитрий Разумков
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