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ПОЛИТИКА

Фигурант нападения на журналистов в "Укрэксимбанке" Мецгер может стать замминистра экономики Украины – "Схемы"

Сейчас Мецгер, возможно, является советником министра инфраструктуры
Сейчас Мецгер, возможно, является советником министра инфраструктуры
Фото: eximb.com

Бывший глава правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер, обвиняемый по уголовному делу о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, может быть назначен заместителем главы Минэкономики. Об этом сообщили "Схемы"(проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода").

По информации журналистов, такое предложение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля 5 апреля внесла первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. Письмо за подписью Свириденко есть в распоряжении "Схем".

"Министерство экономики Украины вносит предложение о назначении Мецгера Евгения Владимировича на должность заместителя Министра экономики Украины", – говорится в письме за подписью Свириденко, в котором она также просит о соответствующем представлении Кабинета Министров Украины.

Из письма за подписью Свириденко также следует, что в настоящее время Мецгер является советником на общественных началах министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Журналисты обратились к Свириденко и Шмыгалю с просьбой о комментариях. В офисе Шмыгаля сказали, что такое письмо премьеру пока не поступало, и собеседования с Мецгером он не проводил. 

"Активисты проекта "Зупини Лося" фиксировали, как Мецгер за рулем автомобиля парковался на тротуаре именно возле Министерства инфраструктуры", – добавляют журналисты.

Сейчас дело Мецгера по нападению на журналистов находится на стадии судебного разбирательства, но из-за военных действий суды отложили заседания, отметили "Схемы". 

Контекст:

4 октября 2021 года на журналистов "Схем" напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. В инциденте участвовали директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов, директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов.

Как сообщили журналисты, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". 

В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олег Осипов вернулись к работе, а директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, но на следующий день его, а также Осипова тоже уволили

Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.

Теги: Министерство экономики, журналисты, Схемы, Денис Шмыгаль, Минэкономики, Евгений Мецгер, Юлия Свириденко
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