Фигурант нападения на журналистов в "Укрэксимбанке" Мецгер может стать замминистра экономики Украины – "Схемы"

По информации журналистов, такое предложение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля 5 апреля внесла первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. Письмо за подписью Свириденко есть в распоряжении "Схем".

"Министерство экономики Украины вносит предложение о назначении Мецгера Евгения Владимировича на должность заместителя Министра экономики Украины", – говорится в письме за подписью Свириденко, в котором она также просит о соответствующем представлении Кабинета Министров Украины.

Из письма за подписью Свириденко также следует, что в настоящее время Мецгер является советником на общественных началах министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Журналисты обратились к Свириденко и Шмыгалю с просьбой о комментариях. В офисе Шмыгаля сказали, что такое письмо премьеру пока не поступало, и собеседования с Мецгером он не проводил.

"Активисты проекта "Зупини Лося" фиксировали, как Мецгер за рулем автомобиля парковался на тротуаре именно возле Министерства инфраструктуры", – добавляют журналисты.

Сейчас дело Мецгера по нападению на журналистов находится на стадии судебного разбирательства, но из-за военных действий суды отложили заседания, отметили "Схемы".