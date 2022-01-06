Глава МИД Великобритании посетит Украину в конце января

Трасс: Мы не приемлем кампанию, которую ведет Россия, чтобы ниспровергнуть своих демократических соседей Фото: EPA

"Я с нетерпением жду возможность посетить Киев в конце этого месяца", – сказала она.

Трасс подчеркнула, что Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и что любое военное вторжение России в Украину "было бы серьезной стратегической ошибкой и дорого стоило бы".

"Мы не приемлем кампанию, которую ведет Россия, чтобы ниспровергнуть своих демократических соседей. Она сопровождается беспочвенной риторикой и дезинформацией. Они ложно представляют Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Они ложно обвиняют НАТО в провокации. Это далеко от истины. Сдержанность Украины достойна похвалы, а НАТО всегда было оборонительным союзом. Россия здесь агрессор. Они сосредоточили огромное количество войск вдоль украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму", – заявила глава британского МИД.