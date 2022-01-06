Глава МИД Великобритании посетит Украину в конце января

"Я с нетерпением жду возможность посетить Киев в конце этого месяца", – сказала она.
Трасс подчеркнула, что Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и что любое военное вторжение России в Украину "было бы серьезной стратегической ошибкой и дорого стоило бы".
"Мы не приемлем кампанию, которую ведет Россия, чтобы ниспровергнуть своих демократических соседей. Она сопровождается беспочвенной риторикой и дезинформацией. Они ложно представляют Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Они ложно обвиняют НАТО в провокации. Это далеко от истины. Сдержанность Украины достойна похвалы, а НАТО всегда было оборонительным союзом. Россия здесь агрессор. Они сосредоточили огромное количество войск вдоль украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму", – заявила глава британского МИД.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 27 декабря, что у России "не было и нет планов" нападать на Украину. При этом Матвиенко повторила нарратив Кремля о якобы "активном военном освоении территории Украины" со стороны НАТО, что вызывает у Москвы "серьезную озабоченность".