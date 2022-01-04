Кулеба и глава МИД Великобритании обсудили российскую агрессию

"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые будут проходить в разных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и Евросоюза", – говорится в сообщении.

Трасс заверила Кулебу в поддержке Украины в борьбе с вооруженной агрессией России и подчеркнула важность принципа "никаких решений об Украине без Украины", добавили в пресс-службе. Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия–НАТО и консультациям с Евросоюзом по поводу новых санкций для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

"Вместе мы уверенно движемся к воплощению предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и уровень безопасности. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", – сказал Кулеба.

Также главы МИД Украины и Великобритании обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде (Испания) в июне.