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ПОЛИТИКА

Кулеба и глава МИД Великобритании обсудили российскую агрессию

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Кулеба и Трасс обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне
Кулеба и Трасс обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 января провел телефонный разговор с госсекретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Главы украинской и британской дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые будут проходить в разных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и Евросоюза", – говорится в сообщении.

Трасс заверила Кулебу в поддержке Украины в борьбе с вооруженной агрессией России и подчеркнула важность принципа "никаких решений об Украине без Украины", добавили в пресс-службе. Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия–НАТО и консультациям с Евросоюзом по поводу новых санкций для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

"Вместе мы уверенно движемся к воплощению предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и уровень безопасности. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", – сказал Кулеба.

Также главы МИД Украины и Великобритании обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде (Испания) в июне.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 27 декабря, что у России "не было и нет планов" нападать на Украину. При этом Матвиенко повторила нарратив Кремля о якобы "активном военном освоении территории Украины" со стороны НАТО, что вызывает у Москвы "серьезную озабоченность".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, НАТО, Великобритания, МИД Украины, МИД Великобритании, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, Лиз Трасс
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