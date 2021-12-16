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ПОЛИТИКА

Глава НБУ о словах Зеленского про возможную отставку: Что имел в виду президент, стоит спросить у президента

Шевченко стал руководителем Национального банка Украины в июле 2020 года
Шевченко стал руководителем Национального банка Украины в июле 2020 года
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью LIGA.net, которое вышло 15 декабря, прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о возможной замене руководства НБУ.

Журналист отметил, что из ответа президента не понял судьбу Шевченко на этой дожности, поэтому опросил четырех экспертов. Двое из них трактовали слова Зеленского так, что глава регулятора останется на этой должности до конца отопительного сезона, еще двое, что ситуацию с руководством НБУ "не следует двигать до конца истории с траншами МВФ". Корреспондент сросил, как Шевченко понял слова Зеленского.

"Я совершенно откровенно скажу, что я этот ответ слушал особенно внимательно. Что именно имел в виду президент, стоит спросить у президента. Я не очень понимаю связь Национального банка с отопительным сезоном", – заявил глава Нацбанка.

Зеленский намерен инициировать отставку Шевченко, сообщило 18 октября агентство Bloomberg со ссылкой на три источника. По их данным, президент "недоволен" работой главы Нацбанка, который "поссорился с некоторыми высшими руководителями банка, вызвав волну отставок, которая нервировала западных доноров, включая Международный валютный фонд".

В Офисе президента назвали эту информацию "слухами" и отвергли ее, заявив, что официальное заявление будет только в случае принятия решения об увольнении Шевченко.

26 ноября Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", который посвящен экватору его пребывания на должности главы государства.

Контекст:

Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка". 

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. 

В конце июня 2021 года стало известно об увольнении замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Он перешел на работу в офис Международного валютного фонда в Вашингтоне.  Вскоре после этого об увольнении объявил еще ряд сотрудников Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз и его команда, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский. Они, в частности, говорили о централизации принятия решений в одних руках и восстановлении "совковых" практик при нынешнем правлении НБУ.

В Нацбанке заявили, что увольнение группы сотрудников – их личный выбор, и опровергли обвинения в централизации управленческих процессов.

В конце июля уволился еще один топ-менеджер, директор департамента выездных проверок НБУ Денис Новиков – в Нацбанке говорили, что это увольнение прошло по соглашению сторон.

Теги: Украина, НБУ, отставка, Владимир Зеленский, Нацбанк, увольнение, Кирилл Шевченко
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