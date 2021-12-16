Глава НБУ о словах Зеленского про возможную отставку: Что имел в виду президент, стоит спросить у президента

Шевченко стал руководителем Национального банка Украины в июле 2020 года Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Журналист отметил, что из ответа президента не понял судьбу Шевченко на этой дожности, поэтому опросил четырех экспертов. Двое из них трактовали слова Зеленского так, что глава регулятора останется на этой должности до конца отопительного сезона, еще двое, что ситуацию с руководством НБУ "не следует двигать до конца истории с траншами МВФ". Корреспондент сросил, как Шевченко понял слова Зеленского.

"Я совершенно откровенно скажу, что я этот ответ слушал особенно внимательно. Что именно имел в виду президент, стоит спросить у президента. Я не очень понимаю связь Национального банка с отопительным сезоном", – заявил глава Нацбанка.

Зеленский намерен инициировать отставку Шевченко, сообщило 18 октября агентство Bloomberg со ссылкой на три источника. По их данным, президент "недоволен" работой главы Нацбанка, который "поссорился с некоторыми высшими руководителями банка, вызвав волну отставок, которая нервировала западных доноров, включая Международный валютный фонд".

В Офисе президента назвали эту информацию "слухами" и отвергли ее, заявив, что официальное заявление будет только в случае принятия решения об увольнении Шевченко.

26 ноября Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", который посвящен экватору его пребывания на должности главы государства.