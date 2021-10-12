Гройсман: Хищник в виде путинской России приближается к интересам Евросоюза

Говоря о результатах саммита Украина – ЕС, Гройсман отметил, что общий тон заявлений напоминает аналогичные документы прошлого и позапрошлого годов.

"Но есть несколько, на мой взгляд, важных вещей, которые заявил сегодня Европейский союз, признав, что Россия должна нести ответственность за "Л/ДНР", которые они искусственно создали, поддерживают, финансируют и так далее. Это, я считаю, очень правильный сигнал, – сказал Гройсман. – Но с другой стороны, мы ничего не услышали конкретного по нашей энергетической безопасности, по "Северному потоку – 2". Я считаю, что сегодня Европа уже понимает, что этот хищник в виде путинской России приближается и к интересам Евросоюза, создавая им соответствующие кризисы".

По мнению политика, единственный правильный путь для Украины сейчас – выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС, которое "пока далеко от качественного выполнения".

"Наше стратегическое видение заключается в том, что Украина должна внутри развиваться и трансформироваться: иметь сильную экономику, справедливую социальную политику, стать членом лиги европейских состоятельных государств. И этот вопрос к нам – к Украине, действующему правительству и власти", – отметил Гройсман.