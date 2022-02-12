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Гройсман призвал Порошенко и Зеленского перестать воевать друг с другом

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Гройсман: Хочу сделать личное обращение к господину Порошенко и господину Зеленскому
Гройсман: Хочу сделать личное обращение к господину Порошенко и господину Зеленскому
Фото: Шустер online / Facebook

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" призвал пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и шестого президента Владимира Зеленского прекратить "воевать" друг с другом.

"Хочу сделать личное обращение к господину Порошенко и господину Зеленскому. Обращаюсь к господину Порошенко: прекратите атаковать президента Зеленского и власть. Обращаюсь к президенту Зеленскому: прекратите преследовать оппозицию, успокойтесь с этой войной на самоуничтожение "всех против всех". Это в ваших силах. Сделайте это ради украинских воинов, которые требуют от нас единства и сплоченности. Сделайте это ради украинских граждан, которые требуют сплоченности, профессионализма и скоординированных действий. И сделайте это для Украины, чтобы Украина стала изнутри стойкой и сильной. Это рецепт, который позволит нам запустить спираль силы: сплоченность действующей власти, получившей мандат от людей, сильный экономический план стабилизации и сильное финансирование внутреннее украинского войска. Эти три элемента и являются планом спасения страны", – заявил политик.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но считает, что в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, Свобода слова Савика Шустера
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