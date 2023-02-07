Кабмин поручил рабочей группе по вопросам санкционной политики повторно рассмотреть вопрос о лишении Бойко звания Герой Украины – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.
"На сайте президента Украины петиция относительно лишения народного депутата Юрия Бойко звания Герой Украины набрала 25 тыс. голосов. У нас есть межведомственная группа во главе с первым вице-премьер-министром, занимающимся вопросом санкционной политики. Группа рассматривала вопрос о возможности лишения народного депутата этого звания на двух своих заседаниях. По результатам рассмотрения члены рабочей группы… пришли к выводу, что из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей на сегодняшний день невозможно лишить высших государственных наград", – рассказал Шмыгаль.
В связи с этим, продолжил премьер, еще в декабре Минюсту и первому вице-премьеру было поручено "наработать изменения в законодательство, которые исправят ситуацию".
"Это поручение выполнено, и сегодня правительство одобрит соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на человека дает основания для лишения его государственных наград", – отметил Шмыгаль.
Он выразил надежду, что документ будет "оперативно рассмотрен" Радой.
"Также сегодня правительство дает межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины, безотлагательно подготовить предложения по применению санкций и вынести их на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу упомянутого законопроекта", – резюмировал Шмыгаль.
Звание Героя Украины Бойко получил в августе 2004 года "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд". Как объясняет "Чесно", соответствующий указ тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал, когда Бойко был главой НАК "Нафтогаз України" и после достижения им договоренностей о задолженности по газу перед Россией и Туркменистаном.
Петиция о лишении Бойко звания Герой Украины была зарегистрировала на сайте президента (автор – Андрей Гайдай) 12 сентября и набрала требуемые для рассмотрения 25 тыс. подписей. В ней решение Кучмы присвоить Бойко звание Героя Украины названо "позорным".
Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию заявил, что обратился к Шмыгалю с "просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах".
Бойко с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем были основателями ОПЗЖ. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Рада лишила Рабиновича мандата, также он лишен гражданства.
Украинское гражданство Медведчука, подозреваемого в госизмене, тоже прекращено. Его также лишили депутатского мандата.
20 марта президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. При этом народные депутаты из фракции ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Бойко.
В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.
24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".