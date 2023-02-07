Кабмин поручил рабочей группе по вопросам санкционной политики повторно рассмотреть вопрос о лишении Бойко звания Герой Украины – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

"На сайте президента Украины петиция относительно лишения народного депутата Юрия Бойко звания Герой Украины набрала 25 тыс. голосов. У нас есть межведомственная группа во главе с первым вице-премьер-министром, занимающимся вопросом санкционной политики. Группа рассматривала вопрос о возможности лишения народного депутата этого звания на двух своих заседаниях. По результатам рассмотрения члены рабочей группы… пришли к выводу, что из-за коллизии действующего законодательства некоторых деятелей на сегодняшний день невозможно лишить высших государственных наград", – рассказал Шмыгаль.

В связи с этим, продолжил премьер, еще в декабре Минюсту и первому вице-премьеру было поручено "наработать изменения в законодательство, которые исправят ситуацию".

"Это поручение выполнено, и сегодня правительство одобрит соответствующий проект закона. Он предусматривает, что наложение санкций на человека дает основания для лишения его государственных наград", – отметил Шмыгаль.

Он выразил надежду, что документ будет "оперативно рассмотрен" Радой.

"Также сегодня правительство дает межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики поручение повторно рассмотреть вопрос о лишении Юрия Бойко звания Герой Украины, безотлагательно подготовить предложения по применению санкций и вынести их на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу упомянутого законопроекта", – резюмировал Шмыгаль.

Звание Героя Украины Бойко получил в августе 2004 года "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд". Как объясняет "Чесно", соответствующий указ тогдашний президент Украины Леонид Кучма подписал, когда Бойко был главой НАК "Нафтогаз України" и после достижения им договоренностей о задолженности по газу перед Россией и Туркменистаном.

Петиция о лишении Бойко звания Герой Украины была зарегистрировала на сайте президента (автор – Андрей Гайдай) 12 сентября и набрала требуемые для рассмотрения 25 тыс. подписей. В ней решение Кучмы присвоить Бойко звание Героя Украины названо "позорным".

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию заявил, что обратился к Шмыгалю с "просьбой изучить поднятый в петиции вопрос, проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко и проинформировать о результатах".