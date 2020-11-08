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Катастрофа самолета МАУ. В МИД Украины заявили, что дальнейшие переговоры зависят от Тегерана

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что пока нет даты очередного раунда переговоров украинской и иранской сторон по поводу сбитого в январе 2020 года самолета МАУ.

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Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи столицы Ирана
Фото: EPA

Украина и Иран пока не согласовали дату переговоров по поводу сбитого самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Об этом 8 ноября в комментарии "Радио Свобода" заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"В значительной степени это будет зависеть как от выполнения сторонами договоренностей, достигнутых во время предыдущего раунда переговоров, так и от ситуации с пандемией COVID-19. Мы ждем выполнения иранской стороной своих обещаний – направления информации", – сказал Енин.

По его словам, 6 ноября состоялось заседание Международной организации гражданской авиации (ИКАО), представитель Украины принял участие, несмотря на то, что Украина не является членом совета организации.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что нашей целью является установление справедливости, то есть обеспечение объективного, беспристрастного расследования как технического, так и уголовного, по результатам которого все виновные должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул представитель МИД.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Теги: Украина, Иран, Канада, МИД Украины, авиация, МАУ, переговоры, Тегеран, расследование, Евгений Енин, крушение самолета МАУ в Иране
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