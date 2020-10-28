Конституционный Суд не допустил Офис президента и Раду к рассмотрению решения об антикоррупционном законодательстве – Новиков

Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Новиков заявил, что Конституция Украины требует от Конституционного Суда проводить рассмотрение общественно значимых вопросов гласно.

Новиков рассказал, кто принял решение о недопуске к рассмотрению решения Скриншот: НАЗК NACP / YouTube

Закрытое заседание Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству было незаконным. Об этом 28 октября заявил глава НАПК Александр Новиков во время брифинга, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Статья 147 Конституции Украины требует от Конституционного Суда проводить рассмотрение общественно значимых вопросов гласно. КС впервые в своей истории не допустил ни представителя президента, ни Верховной Рады к рассмотрению вопроса", – заявил Новиков.

Он добавил, что врио руководителя Конституционного Суда Сергей Головатый лично принимал решение о недопуске представителей президента и Верховной Рады к рассмотрению вопроса.

НАПК сегодня в 18.00 закрыло реестр электронных деклараций, исполняя решения КС.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что решение КС, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с "вопиющими процессуальными нарушениями".

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с заявлением о давлении на суд.