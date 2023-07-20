Кучма просил Блэра посодействовать вступлению Украины в ЕС, но Запад "смотрел на Путина через розовые очки". СМИ обнародовали рассекреченные документы из британского архива

Из материалов следует, что в тот момент верх взяли сторонники менее тесных отношений Украины с Евросоюзом, так как на Западе была более популярна идея сотрудничества с Россией, возглавляемой Владимиром Путиным.

Согласно документам, Кучма обратился непосредственно к Блэру с просьбой поддержать конечную цель Украины по полномасштабной европейской и евроатлантической интеграции, включая полноправное членство в ЕС. Он сопроводил официальную просьбу рукописной запиской, в которой отметил, что возлагает большие надежды на помощь Блэра, поскольку тот является другом Украины и может оказать личную поддержку в этом вопросе.

В публичном доступе оказалось также письмо специального советника Блэра по европейским вопросам Роджера Лиддла, который написал премьеру, что Киев хочет добиться "особых отношений, если бы мы были готовы проявить к этому больше интереса".

По словам советника Блэра, британцы и другие западные страны "смотрят на Путина через розовые очки". По мнению же украинцев, Путин "является умным и презентабельным политическим деятелем, но отнюдь не героем демократии", отметил Лиддл.

В обнародованных документах также сообщается, что Блэра "очень воодушевило" сотрудничество Путина с НАТО в отношении борьбы с терроризмом. Такое мнение он высказывал по итогам разговоров с российским президентом, происходивших после нападения на США террористической организации "Аль-Каида".

В другой записке для внутреннего пользования отмечается со ссылкой на тогдашнего министра обороны США Дональда Рамсфелда, что Вашингтон поощрял стремление Украины вступить в НАТО. Но Великобритания считала, что Украина далеко не соответствует критериям, которыми должны обладать претенденты на членство в Альянсе, хотя это не значит, что она не сможет стать кандидатом на вступление.

По мнению специалиста по восточноевропейской политике, профессора Бирмингемского университета Катарины Волчук, в 2001 году британское руководство мало заботилось о будущих планах России в отношении Украины, так как Путин на тот момент "считал себя евроатлантическим союзником".