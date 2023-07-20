Кучма просил Блэра посодействовать вступлению Украины в ЕС, но Запад "смотрел на Путина через розовые очки". СМИ обнародовали рассекреченные документы из британского архива

Из материалов следует, что в тот момент верх взяли сторонники менее тесных отношений Украины с Евросоюзом, так как на Западе была более популярна идея сотрудничества с Россией, возглавляемой Владимиром Путиным.
Согласно документам, Кучма обратился непосредственно к Блэру с просьбой поддержать конечную цель Украины по полномасштабной европейской и евроатлантической интеграции, включая полноправное членство в ЕС. Он сопроводил официальную просьбу рукописной запиской, в которой отметил, что возлагает большие надежды на помощь Блэра, поскольку тот является другом Украины и может оказать личную поддержку в этом вопросе.
В публичном доступе оказалось также письмо специального советника Блэра по европейским вопросам Роджера Лиддла, который написал премьеру, что Киев хочет добиться "особых отношений, если бы мы были готовы проявить к этому больше интереса".
По словам советника Блэра, британцы и другие западные страны "смотрят на Путина через розовые очки". По мнению же украинцев, Путин "является умным и презентабельным политическим деятелем, но отнюдь не героем демократии", отметил Лиддл.
В обнародованных документах также сообщается, что Блэра "очень воодушевило" сотрудничество Путина с НАТО в отношении борьбы с терроризмом. Такое мнение он высказывал по итогам разговоров с российским президентом, происходивших после нападения на США террористической организации "Аль-Каида".
В другой записке для внутреннего пользования отмечается со ссылкой на тогдашнего министра обороны США Дональда Рамсфелда, что Вашингтон поощрял стремление Украины вступить в НАТО. Но Великобритания считала, что Украина далеко не соответствует критериям, которыми должны обладать претенденты на членство в Альянсе, хотя это не значит, что она не сможет стать кандидатом на вступление.
По мнению специалиста по восточноевропейской политике, профессора Бирмингемского университета Катарины Волчук, в 2001 году британское руководство мало заботилось о будущих планах России в отношении Украины, так как Путин на тот момент "считал себя евроатлантическим союзником".
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял 27 апреля 2023 года, что Украина "выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии", которые получила при достижении статуса кандидата. "Мы выполняем все реформы, необходимые для вступления в Евросоюз", – заверил глава Кабмина. Шмыгаль добавил, что Украина готова к процедуре переговоров уже в конце 2023 года.
Зеленский 1 июня заявил, что Украина близка к выполнению рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл. В частности, она отметила, что Украина приняла законодательные инициативы, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации.
В конце июня в Кабмине назвали первоочередные шаги, которые должна выполнить Украина на пути в ЕС перед осенним отчетом Еврокомиссии.